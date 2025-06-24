Понад 300 defense​ tech-компаній доєдналися до Дія.Сіty

Дедалі більше українських і міжнародних розробників оборонних технологій обирають спеціальний правовий та податковий режим Дія.City для розвитку своїх проектів. Як повідомляє Мінцифри, до простору вже приєдналися понад 300 компаній, що працюють у сфері defense tech.
Після початку повномасштабного вторгнення Уряд розширив перелік видів діяльності, з якими компанії можуть отримати резидентство Дія.City. Це дало можливість виробникам технологічної продукції для оборонного сектору скористатися перевагами простору. Відтоді українська defense tech-екосистема почала активно зростати в межах Дія.City.
Серед компаній-резидентів — як лідери галузі, так і перспективні стартапи, що працюють над інноваційними рішеннями в таких сферах:
- дрони та БпАК;
- розмінування;
- РЕБ та зв’язок;
- тепловізійні приціли, прилади нічного бачення;
- навчальні симулятори;
- навігаційні системи;
- роботизовані комплекси;
- комплектуючі для дронів;
- програмне забезпечення для галузі;
- системи ППО;
- аеростатні системи тощо.
Завдяки резидентству в Дія.Сіty оборонні компанії отримують інструменти для розвитку та масштабування бізнесу, як-от:
- спеціальний податковий режим, зокрема можливість використовувати податок на виведений капітал (ПнВК) для реінвестування коштів у розвиток промисловості;
- гнучкі формати співпраці з фахівцями;
- інструменти для залучення венчурних інвестицій;
- механізми захисту інтелектуальної власності;
- резидентство як один з критеріїв для бронювання працівників.
Доєднатися до Дія.City можуть компанії, які:
- проектують, виробляють або обслуговують безпілотні літальні апарати;
- створюють роботизовані системи;
- навчають операторів дронів;
- розробляють батареї, акумулятори, навігаційні системи та інші комплектуючі для дронів;
- мають R&D, ведуть науково-дослідну діяльність або створюють технологічні продукти для оборонної сфери.
Підтримка інноваційних компаній у сфері безпеки і оборони — стратегічний пріоритет України. Дія.City продовжує створювати умови, у яких технологічний бізнес може швидко масштабуватися, розробляти сучасні оборонні рішення та зміцнювати обороноздатність України.
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