Alphabet получила рекордные показатели за год — доход 182,5 млрд долл., прибыль 40,3 млрд долл.

3 февраля 2021 г., 15:35

Компания Alphabet, в которую входит Google, подвела итоги прошедшего квартала.



Выручка компании выросла с 46,075 млрд долл. в годовом сравнении до 56,898 млрд долл. Этот показатель заметно превзошел ожидания экспертов.



Чистая прибыль достигла 15,227 млрд долл, или 22,3 долл. на акцию, тогда как год назад за тот же период было 10,671 млрд долл. (или 15,35 долл. на акцию). Рыночные аналитики ожидали 15,77 долл. на акцию.



Поисковый бизнес принес компании доход в 31,9 мрлд долл., что на 17% выше годовом сопоставлении.



Выручка YouTube выросла еще сильнее - на 46% до 6,885 млрд долл.



Продажи Google Cloud также заметно росли - на 47% до 3,831 млрд дол (при потерях в 1,24 млрд долл.). А в целом за год выручка по этому направлению состоавила 13,06 млрд долл. При этом как отмечает CNBC, по этому направлению Google зафиксировала убыток в размере 5,61 млрд доллю. Годом ранее потери были на уровне 4,65 млрд долл, при выручке в 8,92 млрд долл., а в 2018 г. 4,35 млрд долл. на фоне дохода в 5,84 млрд долл.



Выручка Alphabet за год выросла до 182,527 млрд долл. на фоне позапрошлогодних 161,857 млрд долл. Чистая прибыль увеличилась с 34,343 млрд долл. в 2019 г. до 40,269 млрд долл.

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