lifecell запускает продажу оборудования для телемедицины

3 февраля 2021 г., 14:55

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Мобильный оператор lifecell объявил о получении сертификата соответствия и запуске продаж оборудования для телемедицинских консультаций Medcell.

Medcell ― решение для проведения телемедицинских консультаций пациентов, которое представлено мобильным комплексом для измерения показателей здоровья в формате «всё в одном». Это решение поможет медицинским работникам (например, фельдшерам и медсестрам) проводить быстрые и точные обследования даже в отдаленных населенных пунктах.

После обследования пациент сможет обратиться к врачам узкого профиля для постановки точного диагноза и получения рекомендаций во время видеоконсультаций онлайн. При необходимости после каждой консультации телемедицинское оборудование Medcell может загружать полученные данные на специальную платформу для пациентов и врачей с помощью мобильного интернета или Wi-Fi.

«Мы предлагаем клиентам использовать прибор Medcell во время выездных консультаций пациентов (в частности это актуально для тех населенных пунктов, где нет отдельной амбулатории, а семейный врач самостоятельно посещает пациентов)», ― комментирует Евгений Кураченко, начальник отдела решений для корпоративного бизнеса lifecell.

В комплект оборудования входят: главный монитор со встроенной камерой и микрофоном, 12-канальный электрокардиограф, цифровой термометр, пульсоксиметр, тонометр, глюкометр, цифровой стетоскоп, спирометр и опциональный прибор ― дерматоскоп. Всё оборудование размещено в компактном чемодане (вес мобильного комплекса составляет 6 кг). Можно также заказать дополнительные аксессуары и расходные материалы, а именно: анализаторы гемоглобина, гликированного гемоглобина, лейкоцитов, липидов крови, мочи и соответствующие тест-полоски для проведения измерений, цифровой офтальмоскоп, монитор сердца плода, биохимический анализатор крови, цифровые весы с измерением индекса массы тела и принтер. Гарантия на оборудование от производителя составляет 3 года.

«Сейчас мы участвуем в государственных тендерах, которые проводят областные администрации с целью оснащения региональных медицинских учреждений необходимым оборудованием. Эти приборы пригодятся медицинским учреждениям первичного звена и их медработникам (семейным амбулаториям, пунктам первичной медицинской помощи, семейным врачам, терапевтам и т.д.), а также крупным предприятиям и учебным заведениям, которые имеют в штате медицинского работника», ― сообщает Евгений Кураченко.

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