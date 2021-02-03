На полупроводниковом рынке — заметный рост продаж

3 февраля 2021 г., 15:55

Сотрудники Semiconductor Industry Association оценивают объем общемировых продаж полупроводниковой индустрии в 2020 г. на уровне 439 млрд долл. Относительно 2019 г., по итогам которого продажи составили чуть более 412 млрд долл., позитивная динамика достигла 6,5%. В финальной четверти прошлого года индустрия вышла в плюс на 8,3% «YoY», нарастив объем до 117,5 млрд долл.

На общем фоне сумели выделится несколько продуктовых сегментов. В частности, крупнейшими по объему продаж оказались чипы логики (117,5 млрд долл.) и память (117,3 млрд долл.), выросшие в годовом сравнении на 10,3% и 10,2% соответственно. В сегменте памяти лидером оказалась NAND — при увеличении на 23,1% продажи этого типа флэш-памяти выросли до 49,5 млрд долл. Продажи в сегменте микросхем, также включающем микропроцессоры, увеличились на 4,8%, до 69,6 млрд долл. Продажи всех продуктов категории «non-memory» пошли вверх на 5,2%, что позволило добиться лучшего объема продаж за историю развития полупроводниковой отрасли.

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