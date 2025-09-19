Акт ЄС про дані надає користувачам контроль над даними підключених пристроїв

19 сентября 2025 г., 14:38

Акт ЄС про дані (EU Data Act) офіційно набув чинності, надаючи користувачам прямий контроль над даними підключених пристроїв — від смартгодинників до промислового обладнання. Регулювання також відкриває нові можливості для компаній створювати послуги на основі цих даних, від ремонту до розширених рішень для мобільності.



Зазначено, цей акт знаменує собою значний зсув у тому, як дані Інтернету речей та промислові дані будуть формувати операції по всьому континенту, з серйозними наслідками для виробників пристроїв, хмарних провайдерів і сервісних компаній у таких секторах, як автомобільна, виробнича та сільськогосподарська галузі.





По суті, Акт про дані встановлює правила для збільшення доступу до високоякісних даних, забезпечуючи при цьому їх справедливе використання та конкуренцію. Законодавство вимагає, щоб підключені пристрої, що продаються в ЄС, були розроблені з можливостями обміну даними, що дозволяє як споживачам, так і підприємствам отримувати більше цінності від своїх інвестицій в обладнання.



Для споживачів це означає свободу вибору економічно вигідних постачальників послуг з ремонту та обслуговування, або можливість виконувати ці завдання самостійно. У таких галузях, як виробництво та сільське господарство, компанії отримають доступ до даних про продуктивність обладнання в режимі реального часу, що допоможе підвищити ефективність і оптимізувати операції.



Ще одним ключовим елементом законодавства є сумісність хмарних сервісів. Акт забороняє несправедливі контракти, що обмежують обмін даними, і надає користувачам можливість перемикатися між хмарними провайдерами або комбінувати послуги на різних платформах.



«Акт про дані розширює права користувачів, відкриває ринки і надає підприємствам дані, необхідні для створення інноваційних послуг — від розумнішого ремонту транспортних засобів до нових рішень з енергоефективності. Ми також прагнемо допомогти компаніям адаптуватися до нових правил, зменшуючи адміністративне навантаження і перетворюючи дані на реальні можливості для людей і підприємств по всій Європі», — сказала Хенна Вірккунен (Henna Virkkunen), виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.





Щоб допомогти компаніям адаптуватися, Європейська комісія оголосила про кілька заходів підтримки. Комісія створить спеціальний Юридичний довідковий центр з Акту про дані, щоб надавати пряму допомогу з питаннями щодо його впровадження. Крім того, Комісія опублікує типові умови для угод про обмін даними та стандартні положення для хмарних контрактів.



Комісія також оприлюднила керівництво щодо обміну даними про транспортні засоби — крок, який, як очікується, сприятиме покращенню послуг з ремонту, ініціативам спільного використання автомобілів і новим моделям «мобільність як послуга». Також на горизонті з'являється ширша Стратегія Союзу даних, спрямована на спрощення та зміцнення загальної структури даних Європи.



Акт про дані ґрунтується на багаторічних консультаціях з європейськими компаніями, галузевими асоціаціями та громадянським суспільством. Він доповнює попередній Акт про управління даними, який був зосереджений на довірі до добровільного обміну даними, додаючи юридичну ясність щодо доступу та використання.



Для технологічних провайдерів і сервісних компаній по всій Європі акт є як викликом щодо відповідності, так і бізнес-можливістю. Виробникам пристроїв потрібно буде інтегрувати нові можливості обміну даними, тоді як хмарні провайдери повинні адаптуватися до вимог сумісності. Водночас виникнуть нові ринки послуг, від прогностичного обслуговування до міжплатформної промислової аналітики.



Оскільки ЄС просувається вперед зі своєю ширшою Стратегією Союзу даних, Акт про дані щодо підключених пристроїв стане наріжним каменем цифрової трансформації Європи, сприяючи як конкурентоспроможності, так і інноваціям у підключених галузях.

