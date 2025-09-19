Canalys: поставки ПК у США скоротилося на 1% у ІІ кв

19 сентября 2025 г., 13:30

Згідно з останніми дослідженнями Canalys, відвантаження ПК (без урахування планшетів) у США у другому кварталі 2025 року знизилося на 1,4% порівняно з минулим роком, склавши 18,6 млн одиниць.





Така слабка динаміка пов'язана з тим, що постачальники розпродували великі складські запаси, які були накопичені на початку року через очікування тарифів. Попри це, прогнозується, що 2025 та 2026 роки стануть періодом помірного зростання на 3%, що буде зумовлено переходом на Windows 11.





У другому кварталі відвантаження ПК у комерційному сегменті США зросло на 4%, що компенсувало більш слабкий попит з боку споживачів. Компанія Microsoft та її партнери нарощують зусилля для підвищення обізнаності про термін закінчення підтримки Windows 10 у жовтні, роблячи акцент на заохоченні клієнтів до переходу на АІ-сумісні ПК. Згідно з дослідженням, поширення АІ в бізнес-секторі США збільшилося більш ніж удвічі за останні два роки, і тільки за цей рік його використання зросло на 50%.





Аналітик Canalys Грег Девіс (Greg Davis) зазначив, що в останні місяці темпи впровадження АІ у великих компаніях дещо сповільнилися через побоювання "застрягнути" на пілотних проєктах. "Оскільки підприємства починають стикатися з проблемами інтеграції АІ у робочі процеси, постачальники АІ-сумісних ПК повинні продемонструвати додану цінність, яку можуть принести їхні пристрої", — заявив він. З іншого боку, за словами Девіса, економічні зміни, зокрема інфляція та слабкі звіти про зайнятість, впливають на споживчі витрати, змушуючи клієнтів відкладати придбання нової електроніки на користь товарів першої необхідності. Попри наближення закінчення підтримки Windows 10, споживачі в США готові чекати, поки їхні ПК повністю вийдуть з ладу.

