Акції Palantir зросли на 11% на хвилі розвитку штучним інтелектом

1 августа 2023 г., 12:35

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Як повідомляє CNBC, Акції Palantir зросли на 11% в понеділок, оскільки компанія продовжує використовувати надії інвесторів на своє програмне забезпечення для штучного інтелекту напередодні звіту про прибутки, який буде опублікований наступного тижня.

Palantir, компанія з аналізу даних, найбільш відома своєю роботою з оборонними та розвідувальними відомствами уряду США, пропонує ряд послуг на основі штучного інтелекту для організацій державного та приватного секторів. Генеральний директор компанії Алекс Карп (Alex Karp) заявив у звіті про прибутки за перший квартал, що попит на нову платформу штучного інтелекту Palantir «безпрецедентний» - акції компанії зросли більш ніж на 206% з початку року.

В інтерв’ю програмі CNBC «The Exchange» в п’ятницю Ден Айвз (Dan Ives), керуючий директор з досліджень фондового ринку в Wedbush Securities, назвав Palantir «Мессі штучного інтелекту». Він сказав, що для компанії існує «золотий шлях» до монетизації, додавши, що Palantir побудував «фортецю АІ, яка не має собі рівних».

«Ми вважаємо, що Palantir отримає вигоду від розширення нових варіантів використання протягом наступних 6-12 місяців, враховуючи велику партнерську екосистему і широкі можливості продукту, задовольняючи швидко зростаючий попит на генеративний штучний інтелект корпоративного масштабу», - написали аналітики Wedbush у своєму звіті.

Карп визнав ажіотаж навколо штучного інтелекту, а також ризики, пов’язані з цією технологією, у своїй статті в The New York Times у вівторок. Він закликав до посилення співпраці між урядом і технологічним сектором і написав, що увагу слід «терміново спрямувати на створення технічної архітектури та нормативно-правової бази, які б побудували рови і огорожі навколо АІ».

Голова Palantir виступив проти уповільнення досліджень та інновацій, до якого закликали багато технологічних лідерів, і попередив, що якщо США не будуть інвестувати в AI, це зроблять інші країни.

«Це гонка озброєнь іншого роду, і вона вже почалася, - написав Карп. - Здатність вільних і демократичних суспільств перемагати вимагає чогось більшого, ніж моральні заклики. Вона вимагає жорсткої сили, а жорстка сила в цьому столітті буде побудована на програмному забезпеченні».

Аналітики William Blair також підвищили прогноз доходів Palantir у другому кварталі до 551 мільйона доларів з 529 мільйонів доларів у понеділок.

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