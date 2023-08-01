Користувачі застосунку «Повітряна тривога» задонатили понад 10 млн грн

1 августа 2023 г., 11:35

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За повідомленням Ajax Systems, завдяки застосунку «Повітряна тривога» вдалося зібрати понад 10 млн грн, які будуть спрямовані на проєкт «Армія дронів». Застосунок розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



За вісім місяців користувачі задонатили понад 10 млн грн через банер у застосунку, що веде на фандрейзингову платформу UNITED24. Частина коштів була спрямована на купівлю дронів ​​RQ-35 Heidrun — збір Марка Гемілла, амбасадора UNITED24. Нагадаємо, актор «Зоряних війн» озвучив англомовну версію застосунку «Повітряна тривога».



«Ми дякуємо всім, хто продовжує активно донатити через застосунок. За цей час «Повітряна тривога» стала ще потужнішим інструментом для порятунку життів і допомоги Україні. У співпраці з партнерами ми збираємо кошти й надалі, аби забезпечувати наших захисників усім необхідним для боротьби», зазначив Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems.



«Завдання UNITED24 — привертати увагу до України та збирати кошти на допомогу Україні, використовуючи всі інструменти комунікації. Наша співпраця з застосунком «Повітряна тривога» — один із таких дієвих інструментів. Адже коли звучить сигнал тривоги, а згодом — її відбій, у людей виникає бажання спочатку задонатити, щоб знищити ворога, який не дає нам жити, а потім — відчуття полегшення і теж бажання зробити свій внесок. Завдяки цьому через застосунок зібрали понад 10 млн грн. Крім того, англомовна версія застосунку, озвучена голосом зірки «Зоряних війн» — актора Марка Гемілла, додала великої міжнародної медійності та викликала бурхливу позитивну реакцію іноземців, які зараз перебувають в Україні», прокоментувала Ярослава Гресь, координаторка благодійної платформи UNITED24.



«Завдяки зібраним коштам наші військові отримали потужні розвідувальні безпілотники, які допомагають наближати нашу спільну перемогу. Ми продовжимо практику донатів через застосунок «Повітряна тривога» та незабаром анонсуємо новий важливий збір», розповів Степан Танасійчук, засновник IT-компанії Stfalcon, автор ідеї та керівник проєкту «Повітряна тривога».



Безпілотники RQ-35 Heidrun дають змогу українським захисникам вести розвідку з повітря, не наражаючи їхні життя на небезпеку. Завдяки надійній радіосистемі дронів військові зможуть протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби та врятувати ще більше життів.



Застосунок «Повітряна тривога» вже завантажили 21,6 млн разів та активно використовують 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрозу.

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