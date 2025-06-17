Акції AMD зросли на 9% на тлі очікуваного відновлення GPU-бізнесу

17 июня 2025 г., 11:45

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Як пишить CNBC, аналітики інвесткомпанії Piper Sandler прогнозують, що Advanced Micro Devices зможе подолати наслідки експортних обмежень і продемонструвати відновлення бізнесу графічних прискорювачів у останньому кварталі 2025 року. На тлі цих очікувань акції компанії піднялися майже на 9%, до 126 доларів — максимуму з початку січня.



Експерти зазначають, що AMD перебуває на завершальній стадії покриття витрат, пов’язаних із новими правилами експортного контролю США. Раніше компанія заявила про близько 800 млн дол. витрат через обмеження на постачання чипів до Китаю.



Одночасно компанія представила низку нових продуктів, зокрема — серверну AI-платформу Helios, яка дозволяє об’єднувати тисячі спеціалізованих прискорювачів для задач штучного інтелекту.



Нова серія чипів AMD Instinct MI400 була вперше представлена на заході в Сан-Хосе (Каліфорнія), де генеральна директорка AMD Ліза Су (Lisa Su) провела презентацію спільно з CEO OpenAI Семом Альтманом (Sam Altman). Під час події Альтман охарактеризував нову систему як «totally crazy» — «цілковито божевільну» — у позитивному сенсі, підкреслюючи її технічну амбіційність.



Системи Helios орієнтовані на хмарні дата-центри та компанії, що працюють з великими мовними моделями та тренуванням AI-алгоритмів. Таким чином AMD прагне зміцнити свої позиції в сегменті високопродуктивних обчислень, де наразі домінує NVIDIA.



Аналітики Piper Sandler відзначили, що саме Helios може стати критичним фактором зростання сегменту AMD Instinct і сприяти зміцненню позицій компанії на AI-ринку. На цьому фоні прогнозна вартість акцій була підвищена з 125 до 140 доларів за одиницю.



Загальна ринкова капіталізація AMD наразі становить майже 205 млрд дол., що робить її одним з ключових гравців на світовому ринку напівпровідників.

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