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Попри війну, Україна продовжує рухатися шляхом «зеленого» переходу

17 июня 2025 г., 10:25
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Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із представниками Berlin Economics, під час якої було представлено аналітичні дослідження, присвячені локалізації технологій відновлюваної економіки та розвитку потенціалу зелених робочих місць в Україні.

Учасники зустрічі наголосили, що:

•    Попри війну, Україна продовжує рухатися шляхом «зеленого» переходу, який критично важливий не лише для екології, а й для енергетичної безпеки країни.

•    Успіх цього переходу залежить від наявності кваліфікованих кадрів та розвитку власного виробництва «зелених» технологій.

•    Україна має стратегічні можливості стати ключовим партнером ЄС у сфері відновлюваної енергетики завдяки сильному внутрішньому попиту та потенціалу локалізації виробництва (наприклад, сонячних панелей, вітрових турбін тощо).

•    Розвиток цього сектору може суттєво пожвавити економіку, створити нові робочі місця та залучити інвестиції.

«Зелений перехід – це шлях до зміцнення енергетичної безпеки та стратегічна необхідність для нашої енергонезалежності. Ми цінуємо експертизу міжнародних партнерів, які допомагають формувати рішення на основі аналітики та підтримують нашу трансформацію», – зазначив Микола Колісник.

Заступник Міністра подякував експертам Berlin Economics за змістовні напрацювання, а також партнерам з ЄС, які підтримують розвиток сталої енергетики в Україні.

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