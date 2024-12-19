Airbus побудує 100 супутників OneWeb 5G LEO в рамках програми IRIS2

19 декабря 2024 г., 17:25

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Компанія Airbus Defence and Space офіційно повідомила про отримання контракту від Eutelsat на створення розширення супутникового угруповання OneWeb на низькій навколоземній орбіті (LEO).

Згідно з контрактом, підписаним між двома компаніями, Airbus побудує перші партії розширення загальною кількістю 100 супутників, доставка яких запланована на кінець 2026 року, що забезпечить безперервність і підвищення якості послуг для нинішніх і майбутніх клієнтів.

«Airbus виготовив весь поточний парк супутників OneWeb. Ми прагнемо до успішного продовження експлуатації сузір'я OneWeb і продовжувати обслуговувати бізнес Eutelsat, як ми це робили протягом останніх десятиліть», зазначив Ален Форе (Alain Fauré), керівник підрозділу космічних систем Airbus Defence and Space.

Нові супутники дозволять здійснити ключову технологічну модернізацію, зокрема наземну інтеграцію 5G, і забезпечать сумісність технологічної архітектури із запланованим європейським багатоорбітальним угрупованням IRIS 2 , яке має бути введене в експлуатацію в 2030 році, і одним з основних операторів якого буде Eutelsat.

«Ми покладаємося на нашого давнього партнера, компанію Airbus, у створенні перших партій супутників нового покоління OneWeb LEO, які забезпечать безперервність обслуговування існуючого супутника з розширеними можливостями, оскільки ми переходимо до архітектури, що відповідає європейському супутнику IRIS 2 у 2030 році. Наш досвід роботи на ринку показує, що попит на низькоорбітальну ємність стрімко зростає, і ми раді розпочати наступний етап нашої подорожі, щоб задовольнити цей попит», коментує анонс Єва Бернеке (Eva Berneke), головний виконавчий директор Eutelsat Group.

Всі 100 нових супутників будуть побудовані на заводі Airbus в Тулузі. Очікується, що виробництво розпочнеться у 2026 році.

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