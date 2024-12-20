Німеччина передає Силам оборони розвідувальні дрони Songbird

20 декабря 2024 г., 8:15

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У черговому пакеті військової допомоги для України від Німеччини, серед іншої техніки буде передано і партію розвідувальних дронів Songbird.

Як повідомляє АрміяInform, посилаючись на офіційний прес-реліз уряду ФРН, аналогічні БПЛА і раніше включалися до переліку озброєння, яке постачали Силам оборони.

Загалом берлінська компанія Germandrones розробила три версії безпілотника - Songbird 60, Songbird 100 і Songbird 150.

Зазначається, що вертикальний зліт і посадка (VTOL) усуває потребу в злітно-посадковій смузі, зберігаючи при цьому всі переваги літака з нерухомим крилом (висока швидкість, велика дальність). Модульна концепція Songbird дозволяє використовувати різні камери та датчики.

Songbird 150 може нести максимальне корисне навантаження 4,4 кг. Радіус дії цих безпілотників становить до 110 км, а висота польоту 5 тис м.

Завдяки високим аеродинамічним властивостям і легкій конструкції Songbird досягає часу польоту до двох годин, що приблизно вдвічі довше, ніж в аналогічних систем інших виробників.

Дрон оснащено автопілот можливісттю автоматичного зліту та посадки, що дозволяє використовувати Songbird лише з одним оператором.

Значне корисне навантаження дозволяє використовувати дуже потужні акумулятори, кілька камер або вузькоспеціалізованих датчиків, таких як сканери LIDAR або пристрої картографії для роботи в реальному часі. Максимально допустима злітна вага залишається менше ніж 10 кг.

Songbird пройшов випробування в екстремальних кліматичних умовах і може працювати в умовах вітру швидкістю до 19 м/с, а також за екстремальної спеки, холоду чи невеликого дощу.

Дрон оснащено ​​відеокамерою з 20-кратним зумом та тепловізором. Відеозв’язок із наземною станцією здійснюється в стандартах LTE/5G у радіусі до 10 кілометрів. За відсутності зв’язку Songbird накопичує зібрану інформацію на вбудованому носії.

Час збирання та підготовки безпілотника до роботи складає не більш ніж 10 хвилин.

Сімейство дронів Songbird від Germandrones пройшло сертифікацію якості та придатності за міжнародними стандартами DIN EN ISO 9001:2015.

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