 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SK hynix розробила високоємний SSD PS1012 U.2 для AI дата-центрів

19 декабря 2024 г., 16:25
0 
 

SK hynix розробила високоємний SSD PS1012 U.2 для AI дата-центрів

Компанія SK hynix оголосила про завершення розробки твердотільного накопичувача високої місткості PS1012 U.2, призначеного для центрів обробки даних зі штучним інтелектом. У міру прискорення ери AI попит на високопродуктивні корпоративні твердотільні накопичувачі (eSSD) стрімко зростає, а технологія QLC, що забезпечує високу місткість, стала галузевим стандартом. Відповідно до цієї тенденції компанія SK hynix розробила продукт на 61 ТБ з використанням цієї технології та представила його на ринку.

Зазначається, SK hynix лідирує на ринку SSD для центрів обробки даних зі штучним інтелектом завдяки Solidigm, дочірній компанії, яка вперше у світі випустила на ринок eSSD на базі QLC. З розробкою PS1012 компанія розраховує створити збалансований портфель SSD, тим самим максимально збільшивши синергію між двома компаніями. Завдяки новітньому PCIe Gen 5, пропускна здатність PS1012 подвоюється, як порівняти з продуктами на базі 4-го покоління. У результаті швидкість передачі даних досягає 32 ГТ/с, а продуктивність послідовного читання - 13 ГБ/с, що вдвічі більше, ніж у продуктів попереднього покоління.

SK hynix планує протягом цього року поставити зразки нового продукту світовим виробникам серверів для оцінки якості продукції, а в третьому кварталі наступного року розширити лінійку до 122 ТБ. Компанія також має намір очолити ринок SSD для центрів обробки даних надвисокої місткості, розробивши продукти місткістю 244 ТБ на основі оголошеної в листопаді 4D NAND з найвищою у світі місткістю 321 шари, щоб подолати обмеження місткості eSSD.

«SK hynix і Solidigm зміцнюють нашу лінійку SSD великої місткості на базі QLC, щоб зміцнити наше технологічне лідерство в галузі NAND-рішень для AI», - сказав Ан Хьон (Ahn Hyun), президент і головний директор з розвитку SK hynix. «У майбутньому ми закладемо основу для зростання і станемо постачальником пам'яті для AI повного стека, задовольняючи різноманітні потреби клієнтів центрів обробки даних AI на основі нашої високої конкурентоспроможності в галузі eSSD».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  