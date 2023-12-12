Porsche Design та AOC представили вигнутий 49-дюймовий монітор PD49

12 декабря 2023 г., 15:35

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Porsche Design у співпраці з AGON by AOC представили вигнутий ігровий монітор Porsche Design | AOC AGON PRO PD49, оснащений QD-OLED-панеллю з діагоналлю 49 дюймів і співвідношенням сторін 32:9. Для новинки заявлена частота оновлення 240 Гц і час відгуку 0,03 мс GtG.



При товщині близько 5 мм PD49 оснащений вигнутою, дуже тонкою QD-OLED-панеллю. Її кривина 1800R охоплює все поле зору користувача. Екран забезпечує роздільну здатність Double QHD (5120×1440). Досягаючи пікової яскравості 1000 ніт і маючи сертифікат VESA DisplayHDR True Black 400, він демонструє зображення, насичені 1,07 мільярдами кольорів завдяки 10-бітній глибині кольору, що покриває 99% колірного діапазону DCI-P3. Новинка дає змогу відтворювати HDR-контент і оснащена функцією Adaptive-Sync для підтримки змінної частоти оновлення.



Дизайн PD49 включає литу алюмінієву підставку з піскоструминною обробкою, що нагадує кермо і спиці колеса спортивного автомобіля. Задня частина монітора схожа з радіаторною решіткою Porsche 911. Динамічні та настроювані елементи RGB Light FX прикрашають задній і передній логотипи.



Зазначається, що PD49 має широкий набір можливостей підключення, включно з підтримкою HDMI 2.1 і DP 1.4. USB-концентратор, що входить до комплекту, доповнений чотирма портами USB 3.2 і входом RJ-45. Відмінною особливістю є порт USB-C з 90-ватним живленням Power Delivery, що дає змогу заряджати пристрої. Вбудований KVM-перемикач дає змогу під'єднувати два комп'ютери одночасно, розділяючи подвійний QHD-екран для любителів багатозадачності.



Такі функції, як лічильник кадрів, настроюване перехрестя (Dial Point) і оптимізований низький рівень затримки на вході, дають користувачам перевагу над конкурентами та загалом підвищують ігровий досвід. Вбудовані стереодинаміки потужністю 2×8 Вт гарантують, що звуковий супровід буде таким же захопливим, як і візуальний.



Дисплей Porsche Design AGON PRO PD49 уже доступний у магазинах Porsche Design і спеціалізованих роздрібних магазинах за ціною £1899.

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