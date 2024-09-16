AI-рішення ZibraVDB працює з великими об’ємами VFX в режимі реального часу

16 сентября 2024 г., 15:35

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Українська компанія Zibra AI представила новий продукт – ZibraVDB, який дозволяє працювати з великими об’ємами візуальних ефектів (VFX) в режимі реального часу, що раніше було неможливо.



Про це у своєму LinkedIn розповів Сергій Токарєв, співзасновник інвестиційної групи Roosh.





Зазначено, віртуальне виробництво постійно зіштовхується з технічними складнощами при створенні реалістичних візуальних ефектів. Ключова проблема – масштабування VFX. Більшість традиційних підходів використовують послідовну обробку кадрів, що часто уповільнює роботу через обмеження в системах зберігання та передачі даних.

ZibraVDB змінює це завдяки використанню технології, що дозволяє до 100 разів стискати великі ефекти та розпаковувати їх безпосередньо під час рендерингу.



“Пишаюся, що саме українські розробники допомагають компаніям, що працюють у галузях віртуального виробництва та CGI, реалізовувати ідеї, які ще вчора здавалися недосяжними. Цей продукт є свідченням того, що навіть під час великих викликів Україна залишається центром інновацій у сфері високих технологій”, – говорить Сергій Токарєв.





Заявлено, ця технологія виводить підхід до роботи з об’ємними візуальними ефектами на якісно новий рівень, проте вимагає набагато меншої кількості ресурсів. Завдяки своїй гнучкості ZibraVDB пропонує кастомні рішення, що дозволяють розробникам створювати унікальні ефекти та адаптувати технологію до специфічних потреб. Це особливо важливо для великих студій.



Водночас продукт суттєво скорочує витрати на роботу з 3D ефектами, що робить його доступним навіть для невеликих команд, які працюють над інді-проєктами.



ZibraVDB працює з провідними інструментами для створення візуальних ефектів, зокрема Unreal Engine та Houdini. Це означає, що продукт можна використовувати в будь-якому проєкті без потреби повністю змінювати вже наявні процеси.

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