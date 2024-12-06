Acer презентувала лінійку графічних карт Nitro Intel Arc серії B

6 декабря 2024 г., 16:43

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Компанія Acer оголосила про розширення асортименту ігрових продуктів, представивши нові графічні карти Nitro Intel Arc серії B.

Як зазначається, графічні карти Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB і Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB із тактовою частотою до 2740 МГц та 12 ГБ пам’яті GDDR6 підтримують новітні АІ-технології. Крім цього, карти оснащено інноваційною системою охолодження FrostBlade від Acer, яка підтримує їх продуктивність на максимальному рівні.

Карта Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB (AN-B570-OCD) забезпечує тактову частоту до 2690 МГц, тоді як модель Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB (AN-B580-OCA) працює на частоті до 2740 МГц. Обидві підтримують ігри з високим показником FPS (1440p) і відтворення контенту з якістю 8K.

Підкреслюється, що застосування мікроархітектури нового покоління Intel Xe2 дає змогу підвищити продуктивність кожного з ядер майже на 50 %. Вбудований стандарт Direct X12 Ultimate із підтримкою трасування променів і технологій Mesh Shaders, Variable Rate Shading та Sampler Feedback допомагає вдосконалити ігрову графіку й додати реалістичне освітлення, тіні, відображення. Додавання кадрів, згенерованих за допомогою технології Intel Xe Frame Generation (XeFG) на базі АІ, суттєво підвищує показник FPS, що позитивно впливає на плавність і швидкість відтворення зображення. Технологія Intel Xe Low Latency (XeLL) скорочує час реагування на введення даних за допомогою клавіатури чи мишки та дає змогу грати без затримок.

Графічні процесори Intel Arc доповнено універсальним набором інструментів Creator, який дає змогу миттєво створювати, редагувати та завантажувати контент. Інструмент Dual Media Transcoder скорочує час обробки та підтримує широкий спектр медіаформатів, тоді як Xe Media Engine забезпечує зручне редагування й експорт відео у різних форматах без жодних проблем із сумісністю.

AI Playground – універсальна програма для створення та редагування зображень, а також миттєвого генерування відповідей за допомогою АІ, доступна для користувачів графічних процесорів Intel Arc. Вона використовує спеціалізовані рушії XMX AI у кожному ядрі Xe. Це рішення дає змогу оптимізувати ігрові процеси та процеси створення контенту й медіаматеріалів із застосуванням АІ та надати користувачам можливість користуватися передовими технологіями просто на їхніх ПК.

Acer Intelligent Space – це інтегрований центр керування функціями смартпристроїв, який розпізнає апаратне забезпечення системи, рекомендує сумісні АІ-програми для підвищення продуктивності та допомагає знаходити нові інструменти для покращення ігрового досвіду. Acer Game Assistance дає змогу гравцям користуватися перевагами завдяки автоматичному налаштуванню кольорів і режиму снайпера, а Acer ProCam розпізнає та фіксує найяскравіші моменти гри, щоб вони залишилися в пам’яті. Задля зручності й ефективності використання пристрої обладнано портом HDMI 2.1, трьома роз’ємами DisplayPort 2.1 і шиною PCIe 4.0.

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