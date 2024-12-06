TrendForce: шість виробників смартфонів сукупно займають майже 80% ринку

6 декабря 2024 г., 15:35

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Останнє дослідження TrendForce показує, що ІІІ кв. 2024 р. збігся з піковим сезоном продажів смартфонів. Запуск флагманських моделей великими брендами сприяв зростанню світового виробництва смартфонів на 7% у порівнянні з попереднім кварталом, досягнувши приблизно 310 мільйонів одиниць і зрівнявшись з показниками за аналогічний період минулого року. Однак обсяги виробництва за квартал ще не повернулися до допандемічного рівня, що свідчить про подальшу відсутність чіткого імпульсу до відновлення на світовому споживчому ринку.

У четвертому кварталі, як очікується, виробництво смартфонів зросте майже на 7% кв/кв, що відповідає минулорічним показникам. Ситуації сприятиме пік виробництва останніх моделей Apple та зусилля брендів, що працюють на Android, які наприкінці року намагатимуться завоювати частку ринку. Однак очікується, що виробники дотримуватимуться обережних стратегій управління запасами, щоб уникнути посилення фінансового навантаження через надмірні запаси.

TrendForce зазначає, що в третьому кварталі рейтинг шести найбільших світових брендів смартфонів залишився незмінним, і вони сукупно займають майже 80% ринку.

Samsung зберігла лідерство з обсягом виробництва майже 59 млн пристроїв, що на 9% більше, ніж у попередньому кварталі, і часткою ринку 19%. Зростання було зумовлене масовим виробництвом серії складаних смартфонів та збільшенням запасів моделей середнього та низького цінового сегменту A-серії до святкового сезону.

Apple посіла друге місце з обсягом виробництва близько 51 млн смартфонів, що на 15% більше, ніж у попередньому кварталі. Її частка ринку склала 17%. Очікується, що Apple випередить Samsung у четвертому кварталі, коли її виробництво досягне піку. Однак функції, пов'язані зі штучним інтелектом, в її нових пристроях недоступні на китайському ринку, а інтенсивна конкуренція між брендами призвела до зниження показників продажів у регіоні в річному обчисленні.

Xiaomi (включаючи Xiaomi, Redmi і POCO) зберегла третє місце з обсягом виробництва 43 мільйони пристроїв, що на 2% більше, ніж у попередньому кварталі. Компанія займає частку у 14% на ринку. Ранній вихід Xiaomi на закордонні ринки став ключовим драйвером зростання. Очікується, що виробництво в четвертому кварталі залишиться стабільним, оскільки бренд поповнює запаси і готується до можливих збоїв у роботі на Новий рік за місячним календарем.

Oppo (включаючи Oppo, OnePlus і Realme) посіла четверте місце з обсягами 37 млн смартфонів, що на 5% більше, ніж у попередньому кварталі. Це відображає накопичення запасів для промо-акцій електронної комерції та запуску нових продуктів. Її ринкова частка склала 12%, а виробництво в четвертому кварталі, як очікується, залишиться стабільним.

Vivo (включаючи Vivo та iQoo) з часткою ринку 9% посіла п'яте місце з 27 мільйонами вироблених пристроїв, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі. Показники компанії також були зумовлені запуском нових продуктів та промо-акціями, а виробництво в четвертому кварталі, як очікується, залишиться стабільним.

Transition (включаючи TECNO, Infinix та itel) відновила виробництво після коригування запасів у другому кварталі і випустила 25 мільйонів одиниць продукції у третьому кварталі, що на 7% більше, ніж у попередньому кварталі, і посіла шосте місце на світовому ринку. Очікується, що в четвертому кварталі пріоритетом виробництва буде стабільність, щоб уникнути чергового надлишку запасів.

Увага ринку переключається на смартфони зі штучним інтелектом завдяки зростаючій популярності АІ. TrendForce підкреслює, що ці пристрої повинні підтримувати обчислювальні можливості АІ на пристрої, такі як машинне навчання і генеративний АІ. Смартфони зі штучним інтелектом переважно позиціонуються як флагманські моделі через потребу в передових процесорах і специфікаціях пам'яті. За прогнозами, у 2024 році таки пристрої становитимуть 10-15% від загального обсягу виробництва.

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