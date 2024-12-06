Стартап Маска xAI залучив 6 млрд дол. для масштабування інфраструктури до 1 млн графічних процесорів?

6 декабря 2024 г., 17:35

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Як повідомляє Reuters, cтартап Ілона Маска xAI залучив 6 мільярдів доларів нового акціонерного фінансування.

Компанія прагне ще більше розширити свою суперкомп'ютерну базу, щоб розмістити щонайменше 1 мільйон графічних процесорів.

Повідомлення про те, що xAI прагне залучити додаткове фінансування, з'явилися в жовтні, коли повідомлялося, що компанія прагне залучити «кілька мільярдів доларів» при оцінці в 40 мільярдів доларів. Раніше, у травні, компанія залучила 6 мільярдів доларів при оцінці в 24 мільярди доларів.

В іншому звіті від 15 листопада сума, яку xAI прагнула залучити, становила 6 мільярдів доларів при оцінці в 50 мільярдів доларів. У тих же звітах зазначалося, що основна частина капіталу - 5 мільярдів доларів - надійде від суверенних фондів на Близькому Сході, а решта - від інших інвесторів.

Нагадаємо, що заснована у 2023 році, xAI має на меті розробити передову систему штучного загального інтелекту, яка перевершить сучасні можливості АІ. Компанія заявляє, що зосереджена на створенні безпечного та надійного АІ.

Свою першу велику мовну модель, Grok-1, компанія випустила наприкінці 2023 року, в квітні вийшов Grok-1.5, а в серпні - Grok-2. Остання модель може генерувати текст, усувати помилки в коді, виконувати суміжні завдання та аналізувати надані користувачем зображення.

В основі бачення компанії лежить нарощування обчислювальної потужності. У вересні xAI оголосила, що завершила збірку системи навчання штучного інтелекту, яка використовує 100 000 відеокарт. Система під назвою «Colossus», за словами Маска, є «найпотужнішою системою навчання штучного інтелекту в світі» і працює на 100 000 відеокартах Nvidia Corp. H100.

Але Маск вперше оголосив у вересні про плани розширити Colossus ще на 100 000 чіпів, половина з яких, як очікується, будуть більш просунуті H200. А потім зʼявилася інформація, що система буде розширена до 1 мільйона графічних процесорів.

Як оцінюють фахівці, Nvidia H100 коштують близько 25 000 доларів за штуку, а H200 - ще дорожче. Хоча xAI, ймовірно, отримає пристойну оптову знижку, 800 000 H100 або H200 по 25 000 доларів за штуку - це 20 мільярдів доларів. І це значно більше, ніж xAI залучила у вигляді фінансування.

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