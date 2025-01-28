Acer анонсувала новий ультракороткофокусний проєктор PD1520Us

28 января 2025 г., 16:35

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Компанія Acer представила Acer PD1520Us – компактний світлодіодний проєктор вагою 740 грамів. Пристрій розроблено для використання в бізнесі та навчанні. Користувачі, яким потрібна велика картинка, але в малому приміщенні, по-справжньому оцінять переваги проєктора Acer PD1520Us. Пристрій здатен проєктувати зображення розміром 100 дюймів, розташовуючись лише за кілька сантиметрів від стіни або екрана, та зображення розміром 23 дюйми на столі.



Ресурс роботи світлодіодного проєктора Acer PD1520Us становить 30 тис. годин; пристрій проєктує стабільно яскраві зображення з насиченими кольорами та має все необхідне для якісного відтворення мультимедійного контенту: 2 вбудовані динаміки потужністю 3 Вт кожний і підтримку роздільної здатності Full HD 1080p й формату 4K. Пристрій оснащено входами HDMI 2.0, технологіями підключення Wi-Fi та Bluetooth, функцією підключення до iOS та дублюванням екрана. Проєктор має автофокусування, завдяки чому користувачам не доведеться вручну обертати кільце фокусування на проєкторі, та автоматичну 2D-корекцію трапецеїдальних викривлень, яка автоматично коригує викривлені зображення (по вертикалі та горизонталі) для відображення області проєктування у формі квадрата.



Проєктор вирізняється тривалою автономною роботою: комплект акумуляторів на 5200 мА·год збільшує стандартний час ще на 2 години. Це означає, що проєктор можна легко переміщувати та перетворювати будь-який простір на навчальну кімнату, де буде цікаво навчатися.



Як і в більшість проєкторів типу UST, в Acer PD1520Us інтегровано смартплатформу, що практично не поступається аналогам, встановленим у сучасних телевізорах. За умови підключення до «інтерактивного комплекту» користувачі можуть безпосередньо інсталювати програми на проєктор та отримувати консолідований доступ до освітніх програм або фільмів із різних платформ, що підійде для інтерактивного навчання або розваг, і все це без зайвих дротів.



На відміну від звичайного лампового проєктора, світлодіодний проєктор не потребує очікування нагрівання або охолодження. Acer PD1520Us вимикається і вмикається миттєво – лише за 1 секунду, що заощаджує цінний час у подорожах. Світлодіод також не містить шкідливих речовин, зокрема ртуті або галогенних газів, тому Acer PD1520Us є цілком безпечним у використанні та не становить загрози для навколишнього середовища.



Проєктор Acer PD1520Us надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки в березні 2025 р. за ціною 699 євро.



Додатковий комплект акумуляторів за ціною 99 євро, а додатковий інтерактивний модуль за ціною 199 євро.

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