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80% послуг та сервісів в «Дії» запущено завдяки допомозі агентства USAID

7 декабря 2022 г., 16:25
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з адміністраторкою «Агентства США з міжнародного розвитку» (USAID) Самантою Павер, представив дорожню карту антикорупційних реформ та обговорив можливі подальші напрями співпраці.

За підтримки USAID команда «Мінцифри» запустила 80% усіх послуг та сервісів «Дії». Зокрема, допомогу по безробіттю для тих, хто втратив роботу під час війни, можливість подати заяву про пошкоджене майно, отримати довідки ОК-5, ОК-7 у застосунку тощо.

Одна з революційних змін, що відбулася у сфері антикорупційної боротьби завдяки цифровізації, – реформа будівельної галузі. За оцінками експертів, масштаб хабарів у будівництві складав понад 3 млрд грн на рік. За підтримки USAID було створено «Єдину державну електронну систему у сфері будівництва» та переведено процес отримання 15 адміністративних послуг у цій галузі на портал «Дія».

Завдяки електронній системі було мінімізовано контакт громадянина з чиновником, а процедура отримання дозволів та погоджень у сфері будівництва стала простішою та прозорішою – без хабарів та «грошей у конвертах». Громадяни щорічно подають понад 100 тисяч заяв на отримання будівельних послуг онлайн, що економить їм час, зусилля та кошти.

80% послуг та сервісів в «Дії» запущено завдяки допомозі агентства USAID

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