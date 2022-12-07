НБУ разом із банками впроваджують заходи для забезпечення безперервності роботи банківської системи

7 декабря 2022 г., 15:35

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Банківська система України попри війну працює в безперервному режимі, забезпечує платежі та розрахунки, надає фінансові послуги бізнесу й громадянам. Банки застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності та регулярно оновлюють їх з урахуванням чинних обставин.

У перші місяці активних бойових дій для безперервної діяльності банківської інфраструктури найважливішими були два чинники:

резервування потужностей центрів обробки даних (ЦОД), які забезпечують функціонування банківських систем і клієнтських додатків, наявність резервних каналів зв'язку;

забезпечення інкасації відділень банків і торговельних підприємств в умовах зростання попиту на готівку.

Останнім часом через руйнування енергетичної інфраструктури країни внаслідок ракетних ударів ворога значно збільшились як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання (блекауту).

З метою мінімізації цих ризиків «Національний банк України» разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.

Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

З метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Крім того, НБУ звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження «банкоматного національного роумінгу», що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах. Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи.

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