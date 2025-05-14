68% власників платіжних карток не носять паперові гроші

14 мая 2025 г., 17:25

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Дев’яте щорічне дослідження Visa Stay Secure, яке охопило 5800 респондентів у 17 країнах регіону СЕМЕА (Центральна та Східна Європа, Близький Схід та Африка), включаючи Україну, показує, що 97% опитаних активно вживають заходів для захисту онлайн-транзакцій.

Хоча 65% українських респондентів визнають, що залишаються вразливими до шахрайських повідомлень, зростання використання заходів безпеки та перехід до надійнішої автентифікації свідчать про позитивну динаміку в поведінці споживачів у порівнянні з результатами попередніх досліджень. Споживачі дедалі частіше звертають увагу на потенційні загрози та перевіряють достовірність онлайн-повідомлень, демонструючи підвищення рівня обізнаності про цифрове шахрайство.

Висновки дослідження також вказують на зростання популярності цифрових платежів у регіоні. Три чверті всіх опитаних та 80% українців заявили, що переважно або повністю довіряють цифровим платежам. 39% українських споживачів планують ще частіше використовувати цифрові платежі впродовж наступного року.

95% українських споживачів використовують цифрові методи оплати. Найпопулярнішими є перекази через мобільні банківські застосунки (76%), онлайн-оплата картками (67%) та мобільні платежі через цифрові гаманці або QR-коди (63%).

84% власників карток цінують можливість здійснювати цифрові платежі будь-де і будь-коли, а 81% вважають їх швидшими та зручнішими. Унаслідок цього роль готівки продовжує зменшуватися: 68% респондентів більше не носять із собою паперові гроші й не користуються банкоматами.

Попри зростання кібершахрайства в сучасному цифровому світі, довіра до електронних транзакцій зберігається на високому рівні. Понад половина українців (55%) заявляють, що новини про кібершахрайство не впливають на те, як вони використовують цифрові платежі. Крім того, 67% почуваються більш захищеними, якщо під час проведення транзакції вимагається додаткова верифікація, наприклад, введення одноразового коду.

Дослідження також демонструє глибоке занепокоєння українців щодо цифрової безпеки друзів та родини. Майже всі респонденти (98%) турбуються, що їхні близькі можуть стати жертвами шахрайства, особливо повідомлень або електронних листів із проханням підтвердити дані рахунку або дзвінків щодо фальшивих замовлень. Найвразливішими до шахрайства вважають людей старшого віку: 75% зазначають, що літні люди найбільше ризикують стати жертвами шахраїв. На додачу, лише 24% вважають себе дуже або надзвичайно обізнаними щодо цифрового шахрайства.

65% українців визнають, що можуть відреагувати на потенційно шахрайські повідомлення. Найефективніше спонукати до дії можуть повідомлення, що обіцяють фінансову вигоду, інформують про загрозу безпеці або надходять нібито від офіційних органів. Найбільше «тривожних дзвіночків» викликають запити щодо скидання пароля або підтвердження акаунту у зв’язку з нібито «витоком даних» – 53% українців називають їх надзвичайно підозрілими.

Щоб уникнути потенційних загроз, українці вживають заходів безпеки. 70% повідомляють, що уникають відповідати на листи або дзвінки з проханням переказати кошти від імені третіх осіб. 69% не розголошують дані своїх карток або рахунків, а половина опитаних регулярно перевіряє банківські виписки для виявлення підозрілих операцій.

Лише за минулий рік Visa заблокувала підозрілих транзакцій на суму 40 млрд дол., запобігла 80 млн шахрайських операцій і відвернула шахрайство в електронній комерції на суму понад 122 млн дол. Для запобігання шахрайству та підвищення рівня безпеки транзакцій зокрема активно використовуються можливості штучного інтелекту.

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