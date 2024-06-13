60% активних платіжних карток в Україні – безконтактні

13 июня 2024 г., 17:55

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НБУ представив тенденції карткового ринку у I кварталі. Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, з січня по березень свідчить, що українці віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у звітний період становила 1950,9 млн шт., а їхня сума – 1489,7 млрд грн. З них безготівковими були 1837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

Частка безготівкових операцій першій чверті за сумою перебувала на рівні 64,5% в загальній сумі операцій із платіжними картками, а за кількістю – 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).

Найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у I кварталі становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила: в торговельній мережі – 327 грн (у I кварталі торік – 344 грн); з переказу з картки на картку – 1931 грн (2133 грн), з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 541 грн (460 грн).

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з січнем зросла на 3,5% (до 464,8 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 2,7% (до 473,9 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

За підсумками березня загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 117,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року. Кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зросла на 2% – до 52,7 млн шт. у березні.

Продовжує зростати й загальна кількість безконтактних платіжних карток – за підсумками березня цього року зростання становило 3% порівняно з січнем. Загалом більша частина (59,5%) активних платіжних карток у березні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 7% (до 13,4 млн шт.). Серед усіх активних карток токенізованою є кожна четверта.

Як наслідок, лише зовсім невелика частина операцій (7% за сумою та 5,8% за кількістю) у I кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (рік тому частка таких операцій становила 12,4% та 11,1% відповідно). Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума в I кварталі 2024 року становила 403,0 млрд грн (у I кварталі 2023 року – 307,4 млрд грн).

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