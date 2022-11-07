IT-аутсорсинг виріс ще на 13% до 5,5 млрд. дол.

7 ноября 2022 г., 17:40

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За даними «Національного банку України», за дев’ять місяців 2022 року обсяг сегменту комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становив майже 5,5 млрд дол. При цьому сума сплачених індустрією податків та зборів за цей період склала 48 млрд грн.

Такі показники стали можливими завдяки масштабному і швидкому переформатуванню індустрії під час війни, більшості компаній вдалось ефективно реалізувати антикризові плани щодо підтримки безперервності бізнесу, перейти на гнучкі моделі роботи, перевезти команди та диверсифікувати офіси в Україні й за кордоном. Компанії постійно адаптують власну інфраструктуру до реалій воєнного часу, зокрема ключові системи заведені у «хмару», диверсифікована мережа інтернет-провайдерів, у тому числі завдяки глобальній супутниковій системі Starlink, офісні приміщення обладнані генераторами для забезпечення резервного енергопостачання. Український ІТ-бізнес робить все можливе, аби забезпечити максимальну готовність до будь-якого сценарію подій.

Крім того, компанії активно підтримують державу та армію. Серед українських айтівців поширений потужний волонтерський рух, з якого сформувалась IT-армія України. Наразі в Кібервійськах залучено до 15% ІТ-спеціалістів. В ЗСУ зі зброєю в руках захищають країну 3% айтівців. Інші 82% працюють далі в компаніях, підтримуючі економічний фронт держави, активно жертвують кошти та волонтерять. Загалом сума пожертв від українського технологічного сектора вже перевищила 500 млн дол.

Тож за підсумками дев'яти місяців поточного року українська індустрія IT-аутсорсингу зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експортною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки країни в умовах війни. Вітчизняні компанії продовжують працювати та виконувати проєкти, своєчасно сплачувати податки, залучати інвестиції та нових клієнтів, активно виходити на глобальний ринок.

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