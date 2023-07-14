Після хакерських атак на держустанови США Microsoft опинилася під критикою

14 июля 2023 г., 9:35

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Як пише Reuters, наприкінці червня один з клієнтів експерта з кібербезпеки Стівена Адера (Steven Adair) отримав попередження від Microsoft. Електронну пошту одного зі співробітників клієнта, який працює над питаннями прав людини, було зламано. Клієнт хотів знати, чи зможе Адер докопатися до суті справи.

Адер, який до заснування власної фірми Volexity працював у сфері кіберзахисту в NASA, негайно розпочав розслідування - і наштовхнувся на цегляну стіну.

«Ми проаналізували кожну деталь, пов’язану з поведінкою цього користувача, - сказав Адер в інтерв’ю Reuters. - Ми нічого не змогли знайти».

Хакери, які зламали електронну пошту його клієнта, були тією ж групою кібершпигунів, яких Microsoft на цьому тижні звинуватила у викраденні електронних листів високопоставлених чиновників США, в тому числі співробітників Державного департаменту і міністра торгівлі Джини Раймондо (Gina Raimondo). Microsoft заявила, що хакери працювали не шляхом злому комп’ютерів чи крадіжки паролів, а використовуючи досі нерозкриту проблему безпеки в онлайн-сервісі електронної пошти компанії.

Оскільки клієнт Адера, якого він відмовився назвати, не платив Microsoft за її преміум-пакет безпеки, детальні дані експертизи були недоступні, і експерт не мав можливості з’ясувати, що сталося.

Зараз Адер наполягає на тому, щоб Microsoft надала додаткові дані своїм клієнтам безкоштовно, і ця кампанія набрала обертів після витоку даних на тлі занепокоєння урядових кіл практикою безпеки програмного гіганта.

Сенатор США Рон Вайден (Ron Wyden) заявив, що Microsoft повинна запропонувати всім своїм клієнтам повні криміналістичні можливості, заявивши, що «стягувати з людей плату за преміум-функції, необхідні для захисту від злому, - це все одно, що продавати автомобіль, а потім стягувати додаткову плату за ремені безпеки і подушки безпеки».

У своєму блозі, в якому пізно ввечері у вівторок вперше з’явилася інформація про злом, Microsoft заявила, що «відповідальність починається з нас» і що вона «постійно проводить самооцінку, вчиться на інцидентах» і зміцнює свій захист.

Протягом багатьох років приватні особи, організації та уряди переміщували свої електронні листи, таблиці та інші дані зі своїх власних серверів на сервери Microsoft, користуючись перевагами економії коштів та інтеграції з набором офісних інструментів. Водночас, Редмонд пропагує використання власних продуктів безпеки, що спонукає деяких клієнтів відмовитися від антивірусних програм, які вони вважають надлишковими.

Але конкуренти, витіснені пропозицією Microsoft у сфері безпеки, б’ють на сполох через те, що широкі верстви промисловості та уряду фактично поклали всі яйця в один кошик.

«Організаціям необхідно інвестувати в безпеку, - заявив Адам Мейерс (Adam Meyers) з компанії CrowdStrike, що спеціалізується на кібербезпеці, в електронному листі. - Наявність одного монолітного постачальника, який відповідає за всі ваші технології, продукти, послуги і безпеку, може закінчитися катастрофою».

Розчарування також викликає структура ліцензування Microsoft, яка стягує з клієнтів додаткову плату за можливість перегляду детальних журналів криміналістичних досліджень, до яких Адер не мав доступу. Це питання було предметом суперечок між компанією та урядом США відтоді, як у 2020 році було розкрито злом компанії SolarWinds, що займається розробкою програмного забезпечення для бізнесу.

Слід додати, що днями стало відомо, що китайські хакери зламали електронну пошту міністра торгівлі США.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо (Gina Raimondo) була серед групи високопоставлених американських чиновників, чиї електронні пошти були зламані на початку цього року групою, яка, як стверджує Microsoft, базується в Китаї.

Держсекретар Ентоні Блінкен (Antony Blinken) чітко дав зрозуміти китайському дипломату Ван І (Wang Yi) на зустрічі в Джакарті в четвер, що будь-які дії, спрямовані проти уряду США, американських компаній або американських громадян, «викликають у нас глибоке занепокоєння, і що ми вживатимемо відповідних заходів для притягнення винних до відповідальності», - повідомило інше джерело, високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

У вівторок Microsoft повідомила, що прихована китайська хакерська операція використала секретний недолік у програмному забезпеченні для автентифікації компанії, щоб таємно зламати електронні поштові скриньки, що належать 25 неназваним організаціям.

Після того, як з’явилася ця новина, окрім Міністерства торгівлі, ще кілька жертв визнали, що постраждали, в тому числі співробітники Державного департаменту та Палати представників Конгресу США. Вторгнення почалося в травні і тривало приблизно один місяць.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало звинувачення «дезінформацією» в заяві для Reuters на початку цього тижня.

Відомство Раймондо запровадило низку заходів експортного контролю проти Китаю, які обмежують передачу напівпровідників та інших чутливих технологій.

Представник Міністерства торгівлі заявив у середу, що Microsoft повідомила відомство про «компрометацію системи Office 365, і Міністерство вжило негайних заходів у відповідь».

У березневому звіті офісу генерального інспектора США різко розкритикували «фундаментальні недоліки» програми реагування на інциденти кібербезпеки Міністерства торгівлі. Була заява, що воно порушувало протоколи безпеки, не використовувало належним чином інструменти кіберзахисту і погано справлялося з імітованими кібератаками.

Високопосадовець ФБР заявив у середу, що під час хакерської операції не було викрадено жодної секретної інформації. Хакерська атака була дуже цілеспрямованою, було отримано доступ лише до поштових скриньок і не знищені дані.

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