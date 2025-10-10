Intel представляє архітектуру Panther Lake

10 октября 2025 г., 9:35

Компанія Intel оприлюднила архітектурні деталі процесора клієнтського сегмента наступного покоління Intel Core Ultra series 3 (кодова назва Panther Lake), постачання якого, як очікується, розпочнуться пізніше цього року. Panther Lake — це перший продукт компанії, створений на базі Intel 18A, найсучаснішого напівпровідникового процесу, коли-небудь розробленого та виготовленого у Сполучених Штатах.



Intel також представила попередній огляд Xeon 6+ (кодова назва Clearwater Forest), свого першого серверного процесора на базі Intel 18A, запуск якого очікується у першій половині 2026 року. І Panther Lake, і Clearwater Forest, а також кілька поколінь продуктів, побудованих на Intel 18A, виробляються на Fab 52, новому, ультрасучасному заводі Intel у Чандлері, штат Аризона — ключова віха в інвестиціях Intel у зміцнення американського технологічного та виробничого лідерства та побудову стійкого ланцюжка постачання напівпровідників.



«Ми вступаємо у захватну нову еру обчислень, яка стала можливою завдяки великим стрибкам уперед у напівпровідниковій технології, що формуватиме майбутнє протягом десятиліть», — сказав генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan). «Наші обчислювальні платформи наступного покоління, у поєднанні з нашою передовою технологією процесу, виробництва та вдосконаленими можливостями пакування, є каталізаторами інновацій у всьому нашому бізнесі, оскільки ми будуємо нову Intel. Сполучені Штати завжди були домом для найбільш передових R&D, розробки продуктів та виробництва Intel — і ми пишаємося тим, що розвиваємо цю спадщину, розширюючи наші внутрішні операції та виводячи на ринок нові інновації».



Процесори Intel Core Ultra series 3, які мають забезпечувати живлення широкого спектра споживчих та комерційних AI PC, ігрових пристроїв та периферійних рішень, є першими клієнтськими системами на чипі (SoC), побудованими на Intel 18A. Panther Lake представляє масштабовану, багаточиплетну архітектуру, яка пропонує партнерам безпрецедентну гнучкість у формфакторах, сегментах та цінових категоріях.



Основні моменти включають енергоефективність на рівні Lunar Lake та продуктивність класу Arrow Lake. До 16 нових продуктивних ядер (P-cores) та ефективних ядер (E-cores), що забезпечують більш ніж на 50% швидшу продуктивність CPU порівняно з попереднім поколінням. Новий Intel Arc GPU з до 12 ядер Xe, що забезпечує більш ніж на 50% швидшу графічну продуктивність порівняно з попереднім поколінням. Збалансований дизайн XPU для прискорення AI наступного рівня з продуктивністю до 180 TOPS.



Крім ПК, Panther Lake поширюватиметься на периферійні застосування, включаючи робототехніку. Новий пакет програмного забезпечення Intel Robotics AI та еталонна плата дозволяють клієнтам зі складними можливостями AI швидко впроваджувати інновації та розробляти економічно ефективних роботів, використовуючи Panther Lake як для управління, так і для AI/сприйняття.



Panther Lake розпочне нарощувати виробництво великими обсягами цього року, причому перша модель має бути відправлена до кінця року, а широка доступність на ринку розпочнеться у січні 2026 року.



Clearwater Forest — це процесор з E-core наступного покоління від Intel. Цей CPU, який має назву Intel Xeon 6+, є найефективнішим серверним процесором, який коли-небудь створювала компанія, і побудований на Intel 18A. Intel планує запустити Xeon 6+ у першій половині 2026 року.



Основні моменти Intel Xeon 6+ включають lо 288 ядер E-cores; зростання кількості інструкцій за цикл (IPC) на 17% порівняно з попереднім поколінням; значний приріст щільності, пропускної здатності та енергоефективності.



Адаптований для гіпермасштабованих центрів обробки даних, хмарних провайдерів та телекомунікаційних компаній, Clearwater Forest дозволяє організаціям масштабувати робочі навантаження, знижувати витрати на енергію та живити більш інтелектуальні послуги.



Intel 18A — це перший вузол класу 2-нанометрів, розроблений та виготовлений у Сполучених Штатах, що забезпечує до 15% кращу продуктивність на ват та на 30% покращену щільність чипа порівняно з Intel 35. Вузол був розроблений, кваліфікований для виробництва та розпочав раннє виробництво на об'єкті компанії в Орегоні, а зараз нарощує виробництво великими обсягами в Аризоні.



Ключові інновації Intel 18A включають:



RibbonFET: Перша нова архітектура транзисторів Intel за понад десять років, що забезпечує більше масштабування та ефективніше перемикання для покращеної продуктивності та енергоефективності.



PowerVia: Новаторська система подачі живлення на зворотній стороні, що покращує потік живлення та передачу сигналу.



Крім того, Foveros, передова технологія пакування та 3D-стекування чипів Intel, дозволяє стекувати та інтегрувати кілька чиплетів у вдосконалені конструкції SoC, забезпечуючи гнучкість, масштабованість та продуктивність на рівні системи.



Intel 18A формує основу для принаймні трьох майбутніх поколінь клієнтських та серверних продуктів Intel.



Fab 52 — це п'ятий завод Intel для великих обсягів виробництва у його кампусі Ocotillo у Чандлері, штат Аризона. Цей об'єкт виробляє найсучасніші логічні чипи у Сполучених Штатах і є частиною 100 млрд дол., які Intel інвестує у розширення своїх внутрішніх операцій.



Завдяки передовим R&D та виробництву в Орегоні, виробництву великими обсягами в Аризоні та операціям пакування у Нью-Мексико, Intel має унікальні можливості для підтримки ключових національних пріоритетів та надання стратегічних потужностей для клієнтів Intel Foundry. Fab 52 спирається на 56 років R&D та вдосконалення виробництва Intel у США та знаменує собою важливу віху, оскільки компанія створює надійну передове виробництво США для епохи AI.

