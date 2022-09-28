2022 Cyber Attacks Report: зріст на 42%, хактивізм та атаки у Метавсесвіті

28 сентября 2022 г., 13:18

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Проміжний звіт про безпеку Check Point Software показує зростання кількості кібератак у світі на 42% із використанням програм-вимагачів як загрози номер один.

Середньорічний звіт за 2022 рік детально розглядає, як кібератаки посилилися та стали зброєю державного рівня з розквітом хактивізму в першій половині цього року з ключовими прогнозами щодо атак у Метавсесвіті та ланцюгу поставок.

Оскільки війна в Україні домінувала у заголовках ЗМІ, вплив цих подій на кіберпростір був драматичним за масштабом, оскільки кібератаки міцно закріпилися як зброя на державному рівні.

У середньорічному звіті про кібератаки за 2022 рік (2022 Cyber Attacks Mid-Year Report) докладно розглядається, як посилилися кібервійни, щоб стати невіддільною частиною підготовки та ведення справжніх військових дій з наслідками для урядів і підприємств у всьому світі, навіть для тих, які безпосередньо не беруть участі у агресії. Також досліджується взаємодія з кібервійною та пов’язаним із державою хактивізмом, щоб порушити повсякденне життя громадян і завдати їм реальної шкоди. Найкраще це ілюструється кібернападом на Коста-Ріка, який призвів до скалічення основних послуг, включаючи охорону здоров’я та внутрішні державні процеси. Там були припинені на деякий час медичні огляди та стягнення податків у цьому новому методі «вимагання в країні», що робить програми-вимагачі загрозою номер один у другій половині року.

Стосовно прогнозів на другу половину.

Фрагментування екосистеми програм-вимагачів буде подовжуватися. Хоча групи програм-вимагачів стали більш структурованими та працюють як звичайний бізнес із встановленими цілями, Check Point вважає, що надалі буде багато малих і середніх груп замість кількох великих груп. Як-от група Conti, засвоєний урок, оскільки їхній розмір і потужність привернули занадто багато уваги, що призвело до його падіння.

Більш різноманітними стануть ланцюжки зараження електронної пошти. Завдяки блокуванню Інтернет-макросів за замовчуванням у Microsoft Office, складніші сімейства зловмисних програм прискорять розробку нових ланцюжків зараження з різними типами файлів, які захищено паролем, щоб запобігти виявленню, у міру збільшення складних атак соціальної інженерії.

Хактивізм продовжуватиме розвиватися – групи активістів лише посилять узгоджування своїх атак з порядком денним обраної ними держави.

Посиляться кібератаки на децентралізовані блокчейн-мережі з очікуваними першими атаками в Metaverse. З великими інцидентами, пов’язаними з платформами блокчейнів, такими як уразливість Rarible або ApeCoin Airdrop, ми очікуємо, що хакери продовжуватимуть намагатися зламати та викрадати криптоактиви. Крім того, ми побачимо початкові атаки в Metaverse, які використовуватимуть вразливості смарт-контрактів.

Теоретичний потенціал кіберсервісу для серйозного підриву в громадянському суспільстві став реальним у 2022 році, і звіт тільки підкріплює ці тенденції та інші аспекти ландшафту загроз, що розвиваються.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру