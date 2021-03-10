12345 – легче так запоминать (и конечно подбирать)

10 марта 2021 г., 16:05

+22

голоса Tweet

Исследователи DLBI проанализировали около 5 млрд. уникальных пар логин/ пароль с целью выявить наиболее распространенные комбинации. Источниками данных послужили сообщества, занимающиеся восстановлением паролей из хешей и теневые форумы, где в открытый доступ выкладываются массовые утечки. Базы предварительно были очищены от пустых и повторяющихся записей, автоматически сгенерированных паролей и массовых регистраций ботами.

В исследование за 2020 г. попали ряд крупных утечек, включая сайт сообщества виртуальных питомцев neopets.com (68 млн. пар), социальную сеть netlog.com (53 млн.), онлайн-сообщество для писателей и читателей wattpad.com (48 млн.), сервис для размещения фотографий fotolog.com (42 млн.) и социальную сеть livejournal.com (33 млн.). Причем цифры в скобках отражают не размер самой утечки, а лишь количество «расшифрованных» и выложенных в открытый доступ на момент исследования паролей.

Общий размер базы превысил 5,1 млрд. комбинаций. Из них 848 млн. содержат только цифры, 1,3 млрд. – только буквы, около 1 млрд. – менее 7 символов. Такие пароли считаются ненадежными. Буквы, цифры и спецсимволы входят в состав 171 млн. паролей, 3,3 млрд. комбинаций содержат 8 и более символов, 840 млн. – свыше 10 символов.

В отличие от массовых музыкальных предпочтений, «хит-парад» паролей и логинов, составленный исследователями, не меняется годами.

Топ 10 самых распространенных паролей за 2020 г.:

123456

123456789

111111 (9 – место в прошлом топе)

Password (5)

12345678 (8)

123123

12345 (3)

1234567

000000

1234567890

10 наиболее популярных буквенных паролей:

qwerty

password

qwertyuiop

iloveyou (5)

asdasd

zxcvbnm

qazwsx (8)

dragon (9)

asdfghjkl

monkey

Топ10 «сложных» паролей:

Не обошлось в новом рейтинге и без коронавируса.

Топ10 тематических паролей:

covid19

корона

epidemic

COVID19_Access

Covid19

pandemic

covid-19

coronavirus

COVID19

covid2020

Рейтинг наиболее популярных сервисов электронной почты, как ни странно, возглавил Yahoo.

Топ10 распространенных доменов:

yahoo.com

gmail.com

hotmail.com (4)

mail.ru (3)

rambler.ru

yandex.ru

ya.ru

qq.com (10)

aol.com (8)

bk.ru (9)

10 наиболее популярных имен:

info

admin (4)

office (5)

mail (6)

contact (7)

sales (8)

adam (9)

webmaster

john (10)

chris

Можно предположить, что в открытый доступ попадают не самые сложные пароли. Да и некоторые, по сути одноразовые, учетные записи попросту не заслуживают генерации стойкой комбинации. Однако схожесть подобных рейтингов не оставляет сомнений в тяге массового пользователя к максимально простым для запоминания и ввода паролям. И едва ли эти люди практикуют радикально иные подходы в случае онлайн-банкинга или других критичных сервисов. Что можно добавить? Не будь, как admin, не используй admin. Конечно, если дорога конфиденциальность.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак