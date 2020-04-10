ZTE построит крупнейшую в мире оптическую транспортную сеть — протяженностью 53 828 км

10 апреля 2020 г., 16:05

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Компания ZTE Corporation сообщила о заключении контракта с China Mobile по строительству западной региональной сети оператора, охватывающей 19 провинций КНР, которая станет крупнейшей в мире коммерческой оптической транспортной сетью (OTN) общей протяженностью 53 828 км.



В рамках данного проекта ZTE обеспечит различные режимы кодирования для удовлетворения потребностей различных сценариев передачи данных на дальние, средние и короткие расстояния в западной региональной сети China Mobile.



Кроме того, уникальный алгоритм Beyond-100G Flex Shaping позволит осуществлять многоточечную оптимизацию на оптическом и электрическом уровнях, эффективно увеличивая расстояние передачи данных и значительно сокращая количество регенерационных плат, что, в свою очередь, заметно уменьшает расходы на построение сети.



Как отмечается, ZTE является одним из немногих поставщиков, располагающих комплексными решениями гибридной оптоэлектрической коммутации 200G. Разработанная компанией архитектура ROADM и OXC поддерживает гибкое планирование сервисов на оптическом уровне, повышающее эффективность операционно-эксплуатационного обслуживания и сокращающее время, необходимое для запуска различных услуг.



ZTE принимает активное участие в проектах западной магистральной сети China Mobile. В частности, по заказу оператора, компания уже создала две подсети OTN 100G. Эти сети охватывают 20 провинций и муниципалитетов Китая общей площадью 7 729 100 кв. км, что составляет около 80% всей сухопутной территории страны.

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