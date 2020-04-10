Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4

10 апреля 2020 г., 16:35

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Компания Veeam Software отмечает 10-летие партнерской VCSP-программы для облачных и сервис-провайдеров скидками, обновлениями и выпуском Veeam Service Provider Console v4. Эта версия включает в себя новые возможности, упрощающие для сервис-провайдеров удаленное управление клиентскими Veeam-окружениями и их мониторинг. Партнеры по VCSP получают новую версию консоли бесплатно.

Программа VCSP, запущенная в марте 2010 г., помогает сервис-провайдерам эффективно использовать продукты Veeam, предлагая на их базе качественные и прибыльные решения по резервному копированию как услуги (BaaS) и аварийному восстановлению как услуги (DRaaS). Благодаря более чем 25 тыс. партнерам – провайдерам облачных услуг и сервисов – выручка (ARR) от VCSP-программы увеличилась в IV кв. 2019 г. на 33% в годовом сопоставлении.

К 10-летию VCSP-программы Veeam представила новые скидки и обновления для ее участников на 2020 г. Точечная скидка на издание Enterprise Plus. Благодаря снижению цены на Veeam Backup & Replication Enterprise Plus Edition на 15% партнеры могут предлагать лучшие возможности Veeam и создавать конкурентоспособные решения по BaaS и DRaaS с более высокой прибыльностью.

Скидки по договорам объемного хранения (VRA). Новые уровни VCSP VRA помогают получать дополнительную прибыль, предоставляя бонусы новым партнерам, готовым взять на себя обязательства перед Veeam и нашими долгосрочными партнерами.

Универсальная лицензия Veeam (VUL). Программа «Оплата по мере роста» позволяет использовать в полной мере все возможности Veeam, легко создавая и расширяя любые предложения по BaaS и DRaaS на базе продуктов Veeam без высоких капитальных затрат.

VCSP Pulse. Партнеры из регионов EMEA и APJ получают возможность, как и более 6 тыс. партнеров из Северной Америки, подключаться порталу, объединяющему Veeam, агрегаторов и партнеров в рамках единой специально созданной платформы, обеспечивающей простоту и надежность, необходимые для создания масштабируемых BaaS- и DRaaS-решений на базе Veeam.

В дополнение к новым скидкам по программе VCSP и изменению ее уровней Veeam объявила о выпуске новой версии Veeam Service Provider Console v4. Продукт, ранее известный как Veeam Availability Console, теперь включает в себя возможности удаленного мониторинга и управления данными, интегрированные с ConnectWise Automate. Интеграция позволяет консолидировать данные заказчиков в едином пользовательском интерфейсе, что уменьшает потребление ресурсов и сокращает время обслуживания запросов клиентов. В результате провайдеры могут уделить больше времени развитию бизнеса, сократив временные затраты на решение административных задач.

Veeam Service Provider Console v4 упрощает предоставление услуг на базе Veeam – благодаря новым возможностям для масштабирования партнерских предложений, сотрудничеству с канальными партнерами и управлению решениями Veeam из единого интерфейса. В числе новых возможностей. Усовершенствованная система отчетов об использовании для автоматической подготовки комплексных отчетов об использовании по всем видам нагрузок без затрат времени на ручное агрегирование данных по точкам и рабочим нагрузкам.

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