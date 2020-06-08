ZTE и China Mobile разработали гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения

8 июня 2020 г., 16:35

0

Tweet

Компания ZTE сообщила о совместном с China Mobile запуске первой в Китае гранично-облачной платформы 5G для медицинских сервисов.



Как отмечается, информационно-коммуникационная инфраструктура 5G нового поколения для клиентов из медицинской сферы представляет собой первую в отрасли интеллектуальную гранично-облачную платформу с интегрированной архитектурой облачной сети.



Особо подчеркивается, что разработка с применением передовых технологий 5G-сегментирования и граничных вычислений сможет удовлетворить весь комплекс базовых требований к сетевому подключению, вычислительным операциям, хранению, промежуточным сервисам, техническому обслуживанию и обеспечению безопасности прикладных сценариев в медицинской среде, предоставив клиентам управляемые и контролируемые интегрированные облачные сервисы.



Периферийное облако 5G, развертываемое на стороне пользователя, позволяет эффективно сократить сетевой маршрут и заметно снизить задержки сетевого взаимодействия. Кроме того, гарантированно высокая надежность соединения, характерная для частных сетей 5G, дает возможность реализовывать инновационные прикладные сценарии в медицинской отрасли, включая решения для удаленной диагностики и хирургии, ИИ-поддержки, мобильной медицины и выполнение хирургических операций под руководством опытного инструктора.



Медицинское периферийное облако 5G открывает доступ к эффективному внедрению средств управления большими данными в здравоохранении. Прикладные медицинские системы в периферийном облаке способны оперативно соединяться друг с другом, что позволяет осуществлять гибкие операции вычислений, хранения и управления находящимися в них данными.



Гранично-облачная платформа 5G также заметно сокращает расходы на информатизацию медицинских сервисов посредством централизованного облачного развертывания разнообразных прикладных систем. Открытая архитектура периферийного облака, располагающая широким спектром стандартных интерфейсов, предоставляет больницам и другим медицинским учреждениям интегрированные смарт-решения, создавая тем самым интеллектуальную экосистему прикладных технологических сервисов для здравоохранения.



На сегодняшний день, на платформе Сhina Mobile представлены порядка 100 медицинских интернет-приложений, обеспечивающих пациентам удобный доступ к разнообразным медицинским услугам.



Давние стратегические партнеры ZTE и Институт промышленных исследований China Mobile в г. Чэнду учредили совместную Лабораторию 5G-инноваций для углубленного изучения отраслевых сетевых технологий и МЕС (граничных вычислений с многостанционным доступом). Кроме того, опираясь на передовые разработки в области 5G-сегментирования, МЕС, XR и других технологий, ZTE и Институт промышленных исследований China Mobile изучили инновационные прикладные сценарии их применения в здравоохранении и других сферах, включая и периферийное медицинское облако 5G. Гранично-облачная платформа 5G от China Mobile ускорит процесс масштабного внедрения разрабатываемых ведущим телекоммуникационным операторам Китая смарт-решений для медицинских учреждений, а также поспособствует комплексной информатизации отрасли здравоохранения.



В дальнейшем компания ZTE намерена продолжить сотрудничество с China Mobile и вместе с другими отраслевыми партнерами работать над созданием передовых сетевых сервисов, а также других «умных» прикладных сценариев.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации