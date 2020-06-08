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Сверхлёгкий электрод, армированный нановолокном, улучшит срок службы батарей

8 июня 2020 г., 17:05
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В Техасе разработан сверхлёгкий электрод, армированный нановолокном

Взлёт популярности мобильных телефонов, электрического транспорта, дронов и пр., повысил потребность в новых, более лёгких материалах и компонентах для автономных источников питания.

Одно из таких перспективных решений, композитный электрод для суперконденсатора, сделанный из восстановленного оксида графена и арамидного нановолокна, разработан в Хьюстонском университете (UH). Он легче, прочнее и эффективнее традиционного электрода на пористой углеродной основе.

Восстановленный оксид графена в основном состоит из углерода и обладает отличными электрохимическими свойствами, тогда как арамидное нановолокно добавляет электроду механическую прочность, что расширяет область его потенциального применения, в том числе и на военные приложения.

Однако не менее интересным, чем сам электрод результатом сотрудничества команды UH с Техасским университетом A&M (TAMU) стал применённый ими подход к моделированию. Основанный на наноархитектуре материала, он оказался более информативным и точным, чем традиционные модели пористого электрода (например, модели Брюггемана или Миллингтона-Квирка).

Прогрессивные методики моделирования помогут исследователям находить новые и более эффективные наноархитектурные материалы, способные обеспечить более длительный срок службы батареи и более высокую энергию при меньшем весе, говорится в статье, которую авторы этой работы опубликовали в журнале ACS Nano.


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