Знову DDoS-атака на сайти банкiв та урядових установ

23 февраля 2022 г., 17:48

Як стало відомо, низка сайтів банків та урядових установ перестали функціювати у штатному режимі.



Про це у своєму Telegram-канали повідомив віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС", написав Федоров. "Портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно", додав вiн.

На даний момент сайти КМУ та МЗС вже відновили роботу. Сайт СБУ працює зi збоями.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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