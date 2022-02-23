Bosch інвестує в розширення виробництва напівпровідників понад 250 млн євро

23 февраля 2022 г., 16:45

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У рамках боротьби з глобальним дефіцитом електронних компонентів, що продовжується, компанія Bosch планує подальше розширення виробництва напівпровідникових пластин в Ройтлінгені.



Понад чверть мільярда євро буде інвестовано у створення нових виробничих площ та необхідних умов для роботи до 2025 року. Це дозволить Bosch задовольнити постійний попит на чіпи, що використовуються в автомобільній промисловості та IoT-додатках.



«Ми планомірно розширюємо наші виробничі потужності з випуску напівпровідників у Ройтлінгені, – зазначає д-р Штефан Хартунг, голова Правління Robert Bosch GmbH. — Ці нові інвестиції не лише зміцнять наші конкурентні позиції, а й принесуть користь нашим клієнтам, а також допоможуть боротися із кризою у ланцюжку постачання напівпровідників».



Будівництво додаткового корпусу в Ройтлінгені дозволить створити додаткові 3 600 квадратних метрів ультрасучасних чистих приміщень. Починаючи з 2025 року, ці додаткові потужності будуть виробляти напівпровідники на основі технології, яка вже застосовується на заводі в Ройтлінгені. Bosch також розширює чинний об'єкт електропостачання та збудує додаткову будівлю для систем електроживлення, що обслуговують як нові, так і існуючі виробничі площі. Введення в експлуатацію нової виробничої ділянки заплановано на 2025 рік.



У жовтні 2021 року Bosch оголосила, що має намір спрямувати понад 400 млн євро лише в 2022 році на розширення виробництва напівпровідників у Дрездені, Ройтлінгені (Німеччина) та Пенангу (Малайзія). Близько 50 млн євро із цієї суми призначено для заводу з виробництва напівпровідникових пластин у Ройтлінгені. Крім того, компанія Bosch оголосила про плани інвестувати загалом 150 млн євро у створення додаткових стерильних приміщень у існуючих будівлях на підприємстві в Ройтлінгені в період з 2021 по 2023 рік. Подальше розширення території, в ході якого буде збудовано нові виробничі приміщення, доповнить ці заходи. Загалом, площа стерильних приміщень у Ройтлінгені збільшиться з 35 000 квадратних метрів в цей час до більш ніж 44 000 квадратних метрів до кінця 2025 року.



Виробництво пластин у Ройтлінгені здійснюється за 150- та 200-міліметровою технологією, у той час, як завод у Дрездені виробляє чіпи на 300-міліметрових пластинах. На обох заводах використовуються новітні технології виробництва, в основі яких лежить управління технологічними процесами з використанням даних. «Використання штучного інтелекту в поєднанні з можливостями підключення допомогли нам домогтися постійного вдосконалення виробництва на основі даних і тим самим виробляти ще більш якісні чіпи», - наголошує Маркус Хайн, голова бізнес-сектору Mobility Solutions та член Правління Robert Bosch GmbH. Зокрема йдеться про розробку програмного забезпечення для автоматизованої ідентифікації браку. Bosch також використовує ШІ для вдосконалення процесів обробки матеріалів. Завдяки високому рівню автоматизації цей ультрасучасний виробничий комплекс у Ройтлінгені забезпечить майбутнє заводу та збереже робочі місця для працівників підприємства.



Bosch розробляє та виробляє напівпровідники вже понад 60 років, і понад 50 із них у Ройтлінгені — як для автомобільної промисловості, так і для ринку побутової електроніки. Напівпровідникові компоненти Bosch включають спеціалізовані інтегральні схеми (ASIC), мікроелектромеханічні системи (МЕМС) та силові напівпровідники. Подальше розширення підприємства в Ройтлінгені насамперед обслуговуватиме зростаючий попит на МЕМС в автомобільному та споживчому секторах, а також на силові напівпровідники на основі карбіду кремнію. «Bosch вже є провідним виробником мікросхем для автомобільної промисловості, – зазначає Маркус Хайн. — І ми тримаємося цієї позиції». Заходи досягнення цієї мети включають розробку та виробництво чіпів з карбіду кремнію, які Bosch випускає з грудня 2021 року. Чіпам із цього інноваційного матеріалу судилося грати все більш важливу роль в електромобільності. Сьогодні Bosch є єдиним у світі постачальником автомобільних технологій, що виготовляє силові напівпровідники з карбіду кремнію.



В даний час на заводі в Ройтлінгені працює близько 8 000 співробітників. Вони зайняті у розробці та виробництві напівпровідників та електронних блоків управління, у підрозділі eBike Systems, а також в адміністративному управлінні.

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