Збройні Сили України шукають проєктних менеджерів

16 марта 2022 г., 10:35

У сьогоднішніх умовах війни багато компаній, які працюють на користь ЗСУ безплатно впроваджують свої рішення до армії, для посилення обороноздатності країни. Тому для роботи над такими проєктами потрібні координатори та менеджери.

Над якими проєктами потрібно буде працювати?

впровадження програмного рішення в ЗСУ та інших силових відомствах для ведення розвідки;

розробка комплексного ПЗ для швидкого збору даних та ведення розвідки;

підтримка користувачів, створення тренінг-центру для роботи з дронами;

запуск та ведення нових проєктів у галузі розробки робототехніки;

впровадження високотехнологічних рішень для збору інформації, налагодження систем зв'язку, управління та координації дій у ЗСУ.

Умови роботи:

оплачувана зайнятість;

перспектива майбутнього повноцінного працевлаштування.

CV надсилайте на [email protected] з темою «Проєктний менеджер до ЗСУ»

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист