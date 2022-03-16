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«Укренерго»: електростанції працюють надійно

16 марта 2022 г., 10:11

Двадцять днів поспіль українська енергосистема працює ізольовано та стабільно. Частота в мережі - 50 Гц.

Увесь цей час електростанції працюють надійно, забезпечуючи електроенергією населення, військових та інших споживачів.

Українців не обмежували у споживанні електроенергії. Це означає, що наразі електроенергії виробляється достатньо для всіх. Тому, коли ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами, як завжди.

Ворог щодня свідомо руйнує інфраструктуру наших електромереж. Але ремонтники також щодня ремонтують лінії та підстанції, повертаючи людям світло і тепло.


Працівники, «Укренерго», що відповідають за роботу високовольтних підстанцій та ліній електропередачі, цілодобово чергують на робочих місцях, ремонтні бригади готові за першої можливості розпочати ремонти пошкоджених ліній.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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