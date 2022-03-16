«Укренерго»: електростанції працюють надійно

16 марта 2022 г., 10:11

Двадцять днів поспіль українська енергосистема працює ізольовано та стабільно. Частота в мережі - 50 Гц.



Увесь цей час електростанції працюють надійно, забезпечуючи електроенергією населення, військових та інших споживачів.



Українців не обмежували у споживанні електроенергії. Це означає, що наразі електроенергії виробляється достатньо для всіх. Тому, коли ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами, як завжди.



Ворог щодня свідомо руйнує інфраструктуру наших електромереж. Але ремонтники також щодня ремонтують лінії та підстанції, повертаючи людям світло і тепло.





Працівники, «Укренерго», що відповідають за роботу високовольтних підстанцій та ліній електропередачі, цілодобово чергують на робочих місцях, ремонтні бригади готові за першої можливості розпочати ремонти пошкоджених ліній.



Разом переможемо!



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист