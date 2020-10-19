Для ликвидации уязвимости в Jira рекомендуется обновить продукт

19 октября 2020 г., 15:05

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Специалисты компании Positive Technologies выявили уязвимость в компонентах Jira, популярной системы для отслеживания ошибок, организации взаимодействия с пользователями и управления проектами, которая позволяла получить конфиденциальную информацию о пользователях системы. По официальной информации, продукты разработчика Jira – компании Atlassian – применяют 170 тыс. клиентов более чем в 190 странах, в том числе 83% компаний из рейтинга Fortune Global 500.

Подобные уязвимости существенно экономят время атакующему: они дают возможность определить наличие учетной записи с тем или иным логином в системе. Путем перебора различных логинов выясняется, какие пользователи присутствуют в системе. Если логина нет, система об этом сообщит, если есть – выдаст еще и персональные данные (если они в систему занесены). После перебора существующих логинов, атакующий может перейти к подбору паролей к каждому существующему пользователю. В отсутствие этой уязвимости злоумышленнику приходится вслепую осуществлять брутфорс паролей к логинам, которых может и не быть в системе. Уязвимость уменьшает трудозатраты хакера и снижает вероятность обнаружения атаки, что, в конечном счете, делает мишень более привлекательной для хакера.

Недостаток безопасности получил идентификатор CVE-2020-14181 и оценку 5,3, что соответствует среднему уровню опасности. Причина возникновения ошибки связана с возможностью обращаться к определенному сценарию любому неавторизованному пользователю. Уязвимость затронула Jira Server и Data Center. Компания опубликовала обновления, в которых данная ошибка исправлена. Уязвимость устранена в 7.13.6, 8.5.7 и 8.12.0 версиях продуктов.

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