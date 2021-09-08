Запрошуємо на MacAdminsUA - 16 вересня! 

8 сентября 2021 г., 15:47

+11

голос Tweet

В умовах жорскої боротьби за таланти кожна година простою в роботі вивливається у значні суми. Щоденні хакерські атаки блокують робти цілих країн. Певні галузі, цілком зав’язані на комп’ютерну техніку, генерують валовий національний продукт у двозначних цифрах відсотків.

Ми пропонуємо об’єднати зусилля системних адміністраторів, IT-менеджерів, IT-директорів та фахівців з IT-безпеки з розбудови надійної та захищеної інфраструктури техніки Apple на підприємствах різного розміру та різних галузей.

Майданчики для спілкування, спільне навчання та вирішення проблем, приклади локальних та міжнародних кращих практик, спільне реагування на загрози — нам є багато чим поділитися та багато про що поговорити.

Запрошуємо на MacAdminsUA!

MacAdminsUA — конференція з питань керування флотом техніки Apple. Обговорюємо питання розгортання, підтримки, оновлення, вирішення інцидентів, використання базових інструментів та додаткових просунутих технологій від Apple і інших вендорів.



Конференція буде цікава для системних адміністраторів та IT-менеджерів, CIO, CISO а також керівників компаній малого та середнього бізнесу.

Серед актуального на конференції:

- Сучасні інструменти керування парком техніки Apple.

- Захист вашого Mac флоту з Jamf Protect.

- Впровадження MDM: погляд з точки зору macOS розробника.

- Шкідливі програми під macOS та як з ними боротися.



Програма оновлюється на https://macadmins.org.ua. Готуються виступи від представників компаній MacPaw, Jamf, SoftServe, AnyDesk, UnderDefence та інших.





Участь у конференції безкоштовна.

MacADminsUA відбудеться онлайн, 16 вересня 2021р., початок об 11.00.

Реєстрація на сайті https://macadmins.org.ua

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!