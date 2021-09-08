Биткоин не удержался на отметке выше 50 тыс. долл.

8 сентября 2021 г., 16:05

0

Tweet

Биткоин опять рухнул днем спустя после принятия Сальвадором криптовалюты в качестве законного платежного средства в стране.



Сначала на волне новости биткоин вырос на 5% и достиг почти четырехмесячного максимума в 52 956 долларов, а затем упал на 11,1%, что стало самым большим падением с 2 июня.

Курс проваливался до 45097 долл., а потом закрепился на уровне 46 тыс. долл.



Аналитики считают, что резкое отступление отчасти произошло из-за инвесторов, которые купились на слух о шаге Сальвадора, а теперь делают шаг назад.



В определенный момент в эти дни цифровая валюта упала на 18,6%, унеся с рынка более 180 млрд долл.



Эксперимент Сальвадора по превращению его в законное платежное средство начался с проблем. Технологические сбои помешали его использованию, на фоне того, что в стране вспыхнули уличные протесты недоверчивых граждан.



Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что во вторник его правительство закупило дополнительно 150 биткойнов на сумму около 7 млн долл.



На фоне ажиотажа крупные американские криптовалютные биржи, такие как Coinbase Global, Kraken и Gemini боролись с задержками в некоторых транзакциях. Потом правда было объявлено, что нормальный режим работы восстановлен.



Кроме того, на курс биткоина повлияли угрозы регулирующего органа США по ценным бумагам, который заявил о намерении подать в суд на Coinbase Global, если криптовалютная биржа продолжит подготовку запуска программы, позволяющей пользователям получать проценты, предоставляя в долг криптоактивы.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!