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Solarisbank, немецкая Bank-as-a-Service-платформа, расширяет центр разработки в Украине

8 сентября 2021 г., 15:35
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Немецкий Solarisbank открыл и расширяет центр разработки в Украине

Европейская BaaS-платформа (Bank-as-a-Service), Solarisbank, официально сообщила об открытии нового технологического центра в Украине. В команду локальной дочерней компании Solaris Tech нанимают местные инженерные таланты, для ускорения глобального роста проекта и его региональной экспансии.

Как отмечается, Solarisbank работает над созданием экосистемы, в которой финансовые услуги синхронизируются с повседневной жизнью. Будучи технологической компанией с немецкой банковской лицензией, Solarisbank позволяет другим компаниям предоставлять свои собственные финансовые услуги, используя простые API. Сегодня свыше 450 сотрудников Solarisbank, более 60 национальностей, работают вместе над трансформацией банковской отрасли. Штаб-квартира компании находится в Берлине.

«Для реализации нашей амбициозной стратегии в области продуктов и технологий мы увеличили втрое нашу техническую команду за последние полтора года. Чтобы способствовать быстрому росту, сохранив при этом высочайший уровень качества и экспертизы, мы перешли на удаленный режим работы, что позволило нашим командам нанимать сотрудников со всего мира. Мы считаем, что украинский рынок обеспечивает отличные условия для развития нашей технической команды и мы гордимся тем, что в новом центре Solaris Tech уже работают 50 коллег из Украины», – комментирует Хима Мандали (Hima Mandali), СТО Solarisbank.

Согласно оценкам компании Beetroot, в настоящее время в Украине насчитывается более 200 тыс. разработчиков ПО, и ожидается, что к 2025 г. их количество достигнет 250 тыс. Согласно государственному обзору технологической экосистемы, в Украине работают 1142 продуктовых компании и 858 поставщиков IT-услуг.

Solarisbank на данный момент набирает в команду украинского хаба инженеров по всей продуктовой и технологической разработке. Открыты вакансии по направлениям AWS Cloud Software Development, а также Java, Ruby Golang и Elixir.

Центр Solarisbank в Украине возглавил Думитру Кондря. Генеральный менеджер присоединился к команде после руководящих постов в таких украинских IT-компаниях, как Idexx, Ning и Carbook.

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