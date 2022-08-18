Strategy Analytics: квартальні продажі ноутбуків впали на 15%

18 августа 2022 г., 11:25

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Ринок ноутбуків починає виходити на стадію “нової норми”, оскільки пандемічний попит і пріоритети зміщуються з цифровізації, а інфляція обмежує сімейні бюджети, при цьому економічні проблеми роблять те саме для бізнесу. Відповідно до нового звіту Strategy Analytics у результаті глобальні обсяги скоротилися на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на ці нові проблеми, продажі ноутбуків і ASP набагато кращі для всіх постачальників у порівнянні з часами до COVID-19, і ця тенденція продовжуватиметься, оскільки клієнти купуватимуть більше продуктів преміум-класу.



«Споживчі витрати тепер мають інші пріоритети, такі як відпустка, новий одяг і поліпшення дому, а дехто також вживає фінансових заходів через побоювання інфляції та рецесії. Комерційний бізнес все ще виглядає міцним порівняно з рівнем до пандемії, оскільки у SMB все ще росте потреба у гібридних робочих рішеннях, тоді як деякі великі підприємства все ще схиляються до настільних ПК, включаючи робочі станції, оскільки люди повертаються в офіси. Ми побачимо, що споживчі витрати на освіту трохи покращаться в третьому кварталі, оскільки покупці хочуть отримати в свої руки найновіші ноутбуки та величезні знижки back to school», відмічає Чіраг Упадхяй, галузевий аналітик Strategy Analytics.



«Поставки Chromebook продовжували падати з максимумів пандемії, знизившись на 53% у порівнянні з попереднім роком, оскільки попит на рішення для освіти нижчий у 2022 році, хоча поставки послідовно збільшувалися на 11% протягом традиційного кварталу для закупівель закладами освіти. HP відчула на собі негативні результати цих поганих річних порівнянь: глобальні поставки компанії впали на 29%. Зараз у багатьох країнах витрати на освіту призупинені оскільки пріоритети інші, і ми впевнені, що ринок Chromebook зросте, як тільки уряди відновлять витрати на оцифрування», додав Ерік Сміт, директор відділу підключених комп’ютерів.



Lenovo ледь відстала від загального ринку, але ж залишається постачальником ноутбуків №1, оскільки поставки впали до 12,8 мільйонів одиниць у другому кварталі 2022 року; це на 17% менше у порівнянні з 15,5 мільйонами, поставленими роком раніше, і на 11% менше, ніж у попередньому кварталі.



У другому кварталі 2022 року HP зазнала ще одного великого удару, оскільки поставки ноутбуків скоротилися на 29% до 10,5 мільйонів пристроїв - частка ринку у компанії нижча за 20% другий квартал поспіль, що є рідкістю в їхніх результатах з першого кварталу 2016 року.



Dell майже зрівнялася зі своїм рівнем поставок минулого року в 10,3 мільйона одиниць, впавши лише на -1%, і майже посівши друге місце з HP - її частка ринку зросла на 3 відсоткові пункти до 19% в результаті випередження ринку.



Apple ледве перевершила загальний ринок, оскільки зіткнулася з обмеженнями пропозиції протягом кварталу - поставки досягли 4,8 мільйона MacBook протягом другого кварталу, що на 13% менше, ніж у другому кварталі 2021 року, і на 21% у порівнянні з першим кварталом 2022 р.



У другому кварталі 2022 року компанія Acer зберегла 5-е місце, продавши 4,4 мільйона ноутбуків, що на 16% менше, ніж торік. По суті, незрівнянно з усім ринком, Acer стабільно тримався за 8% ринку.

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