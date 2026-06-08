IT Ukraine представила перше комплексне дослідження українського ринку AI

8 июня 2026 г., 15:35

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Асоціація IT Ukraine презентувала Ukraine AI Industry Map – перше комплексне дослідження, що структурує український ринок AI та визначає його роль у глобальному технологічному ландшафті. Дослідження реалізоване в рамках роботи АІ-комітету асоціації у співпраці з аналітичним партнером Mind.ua та комплаєнс-партнером Velstadt.

Згідно з дослідженням Україна демонструє одну з найшвидших траєкторій розвитку AI в Європі. Попри частку близько 0,2% світового ринку у 2025 році, галузь має потенціал зростання у 5,6 раза до 2031 року – з 573,7 млн дол. до 3,22 млрд дол. при CAGR 33,3%.

Важливою частиною дослідження є каталог 64 верифікованих українських AI-компаній. До каталогу увійшли компанії, що створюють, інтегрують або комерціалізують AI-рішення з вимірюваною бізнес-цінністю. Каталог охоплює чотири сегменти: продуктові AI-стартапи, сервісні IT-компанії з AI/ML/Data Science експертизою, корпоративні R&D-підрозділи та міжнародні R&D-центри в Україні.

Дослідження базується на даних Statista, McKinsey, Grand View Research, IT Ukraine Association, Мінцифри, НБУ, регіональних IT-кластерів та публічних матеріалах компаній. Період аналізу – 2019-2025 рр., прогноз – до 2031 року.

Дослідження доводить, що Україна має унікальне вікно можливостей завдяки поєднанню експертизи IT-фахівців, державної підтримки та високої цифрової грамотності населення. Зокрема Україна має понад 300 тис. ІТ-фахівців та сильну математичну й інженерну школу. Щороку університети випускають близько 24 тис. технічних спеціалістів.

Спеціальні правові режими Дія.City та Defense City, а також робота над «Білою книгою з регулювання ШІ» створюють основу для розвитку AI-екосистеми. В рамках інтеграції до ЄС українські компанії отримують доступ до програм Horizon Europe, Digital Europe та інструментів адаптації до європейських стандартів.

Війна суттєво скоротила цикл впровадження технологій – з років до місяців. У 2025 році в Україні вироблялися десятки тисяч AI-посилених дронів щомісяця, а використання комп’ютерного зору дозволяє підвищувати точність FPV-дронів із 30-40% до 70-90% навіть в умовах РЕБ.

Дослідження детально аналізує сектори, де AI дає найбільший ефект. Крім DefenceTech, це також: AgriTech (ШІ дозволяє знизити витрати на ресурси до 30% та підвищити врожайність на 15%. 70% компаній орієнтовані на експорт); EdTech (провідні компанії, такі як Grammarly та Preply отримують 70-90% доходу з міжнародних ринків, залучивши понад 1,135 млрд дол. інвестицій); HealthTech (через руйнування понад 2000 медзакладів попит на цифрові рішення є критичним, особливо в сегменті біонічного протезування).

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