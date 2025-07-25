ViewSonic оновлює 4K COB LED-дисплей формату All-in-One

25 июля 2025 г., 13:35

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Компанія ViewSonic анонсувала оновлену серію 4K Direct View LED-дисплеїв — LDP Series — з енергоощадною конструкцією та централізованими можливостями керування. Моделі з діагоналлю 136, 163 та 217 дюймів спрощують встановлення й обслуговування, а також інтегрують інструменти для ефективної взаємодії та комунікації у переговорних, навчальних просторах, рецепціях і командних центрах.



«ViewSonic продовжує переосмислювати досвід взаємодії з LED-дисплеями, прагнучи надавати нашим клієнтам максимум цінності», — зазначає Дін Цай, генеральний директор підрозділу проєкторів та LED-дисплеїв ViewSonic. — «Інтегруючи новітню COB-технологію у серію LDP, ми не лише покращуємо візуальну якість, а й додаємо практичні переваги — зокрема вищу міцність і енергоефективність. Це відкриває більше можливостей для ProAV-реселерів, системних інтеграторів та інсталяторів, а також допомагає компаніям будувати ефективніші та стійкіші середовища з мінімальними зусиллями».



Серія LDP використовує новітню COB-технологію для покращення якості зображення завдяки меншому піксельному кроку. На відміну від традиційного методу Surface Mount Device (SMD), ця технологія передбачає пряме кріплення кількох світлодіодів на єдину підкладку без дротів. Це дає змогу інтегрувати мінісвітлодіоди та досягти наддрібного піксельного кроку до 0,7 мм із роздільною здатністю 4K UHD. Завдяки чіткому зображенню, контрастності 10000:1 і широким кутам огляду ця серія забезпечує стабільну візуальну якість на великих площах.



У контексті надійності й енергоефективності LDP Series оснащена системою живлення з катодом, що знижує споживання енергії до 33% у порівнянні з аналогами на основі анода. Захист класу IP54 від пилу та води й ударостійкість рівня IK08 забезпечують довговічність в умовах інтенсивної експлуатації.



Для спрощення впровадження дисплеї мають попередньо сконфігуровану модульну конструкцію «все в одному» з усіма ключовими системами в окремому блоці керування. Такий підхід забезпечує легкий монтаж і обслуговування з передньої панелі, мінімізуючи час простою та складність встановлення. Крім того, дизайн без рамок і можливість інтеграції в сучасні інтер’єри націлює цю серію на рецепції та відкриті зони.



Серія LDP створена для сучасних переговорних і навчальних просторів — із підтримкою динамічної комунікації завдяки різним режимам обміну контентом. Можливості Picture-in-Picture та Picture-by-Picture дають змогу демонструвати кілька джерел одночасно, а сумісність із бездротовими рішеннями ViewSonic — такими як ViewShare (Plug-and-Play адаптер) і AirSync (вебплатформа для трансляції) — дозволяє організовувати інтерактивні обговорення у реальному часі. Вбудовані динаміки потужністю 60 Вт створюють насичене звучання, посилюючи ефект занурення у професійному середовищі.



Для критично важливих сценаріїв передбачено підтримку безперервної роботи 24/7 та керування через локальну мережу (LAN). Дисплеї повністю сумісні з централізованими платформами, зокрема Q-SYS, Crestron і ViewSonic Manager — що дозволяє інтегрувати їх у наявну AV-інфраструктуру. IT-фахівці можуть централізовано контролювати, налаштовувати й оновлювати пристрої у великих проєктах — тому ця серія оптимально підходить для командних центрів і корпоративного використання у широкому масштабі.

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