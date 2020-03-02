За шесть лет шифровальщики принесли злоумышленникам минимум 140 млн. долл.

2 марта 2020 г., 11:05

0

Tweet

В рамках международной конференции по информационной безопасности RSA 2020 были представлены оценочные данные ФБР, согласно которым за последние шесть лет жертвы вирусов-вымогателей (ransomware) выплатили злоумышленникам по меньшей мере 144,35 млн. долл. в биткоинах.

Наибольшую прибыль принес вымогатель Ryuk, с помощью которого злоумышленники заработали более 61 млн. долл. Вредоносное ПО Crysis/Dharma принесло около 25 млн. долл., а Bitpaymer – 8 млн. долл. По мнению ФБР, реальные суммы выплат могут быть выше, поскольку многие компании стараются скрыть информацию о подобных инцидентах, чтобы не навредить репутации и не допустить падения стоимости своих акций.

Для получения доступа к компьютеру жертвы злоумышленники чаще всего используют протокол RDP, который позволяет пользователям Windows удаленно подключаться к рабочему месту. После получения выкупа злоумышленники, как правило, переводят средства на разные криптовалютные биржи, что затрудняет отслеживание дальнейших перемещений средств.

В ФБР считают, что многие компании покрывают расходы, связанные с выплатами вымогателям, за счет страховки. В ведомстве отметили, что компании все чаще страхуют риски, связанные с киберпреступлениями. Поэтому за последние несколько лет объем полученных злоумышленниками выплат значительно вырос.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации