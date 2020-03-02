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RAIDIX выпустил новое решение для хранения данных в суперкомпьютерной среде

2 марта 2020 г., 10:25
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RAIDIX выпустил новое решение для хранения данных в суперкомпьютерной среде

Компания RAIDIX анонсировала выход нового программного решения для хранения данных в суперкомпьютерной среде.

RAIDIX Hydra — программно-определяемая СХД для высокопроизводительных кластерных вычислений и хранения больших массивов данных. Как отмечается, программное решение обеспечивает высокую скорость доступа к данным, которые обрабатываются на вычислительных узлах компьютерных кластеров.

Новый программный продукт применяется для решения масштабных задач, основанных на обработке и анализе больших массивов данных. К таким задачам можно отнести, например, фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки, прогнозирование и аналитику, моделирование, задачи по визуализации на основе нейронных сетей и применение технологий искусственного интеллекта.

Особо отмечается то, что в новом решении преимущества ПО RAIDIX объединены с возможностями параллельной файловой системы Lustre. Благодаря такой интеграции система эффективно распределяет потоки нагрузки на множество СХД, которые объединены в одну файловую систему. Возможно также наращивать объемы хранения и увеличивать производительность за счет горизонтального масштабирования, так как с течением времени требования к производительности систем растут и появляется необходимость добавления новых вычислительных узлов.

За счет совмещения узлов файловой системы Lustre с контроллерами СХД внедрение решения требует меньше серверного и сетевого оборудования по сравнению с классической архитектурой распределенной параллельной файловой системы. Этот подход также позволяет повысить производительность СХД и упрощает ее администрирование.

Для обеспечения целостности и сохранности данных в RAIDIX Hydra реализованы программные технологии RAIDIX, разработанные в исследовательской лаборатории компании: уникальные уровни массивов RAID 7.3 и RAID N+M, защита от скрытого повреждения данных, технология упреждающей реконструкции.


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