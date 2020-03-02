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Google и Amazon ограничили поездки сотрудников из-за коронавируса

2 марта 2020 г., 11:35
Как сообщает CNBC, в Google подтвердили информацию, что один из сотрудников ее швейцарского офиса имеет положительный диагноз на коронавирус.
 
Сообщается, что в настоящее время компания ограничивает поездки сотрудников в Италию, Японию, Иран и Южную Корею
 
На сегодняшний день в Google работает около 120 тыс. сотрудников.
 
Google в пятницу отменила саммит Global News Initiative, который должен был состояться в Саннивейле, штат Калифорния, в конце апреля.
 
Компании по всему миру принимают меры для предотвращения потенциального распространения коронавируса или COVID-19.
 
Amazon, в которой работает около 800 тас. человек, как сообщается, начала ограничивать поездки сотрудников даже по территории США, а на поездки в Китай действует запрет еще с января.

Кроме того, согласно имеющейся информации, в Amazon вышло внутреннее распоряжение от планирования  групповых встреч, по крайней мере до конца апреля.


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