Databricks оцінили у 43 млрд дол.

18 сентября 2023 г., 9:35

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Постачальник послуг з управління даними Databricks залучив понад 500 млн дол. фінансування при оцінці в 43 млрд дол.

T. Rowe Price Associates очолила перший раунд за участю десятка інших інвесторів, повідомила Databricks у своїй заяві. Nvidia і Andreessen Horowitz, Capital One Ventures, Morgan Stanley і Franklin Templeton також були серед учасників раунду.

Нова оцінка Databricks у 43 млрд дол. є на 5 млрд дол. вищою, ніж було у 2021 році. На сьогоднішній день виробник програмного забезпечення заголом залучив понад 4 млрд дол. фінансування.

Компанія також повідомила, що її річний дохід тепер перевищує 1,5 млрд дол. У другому кварталі збільшено продажі на 50% порівняно з попереднім роком. За даними Databricks, її програмне забезпечення зараз використовують понад 10 000 організацій по всьому світу.

Нагадаємо, Databricks надає хмарне сховище даних, яке підприємства можуть використовувати для зберігання, організації та аналізу великих обсягів інформації. Платформа розроблена як альтернатива сховищам даних та озерам даних, які історично використовувалися для вирішення цієї задачі.

Історично склалося так, що аналіз інформації на підприємстві був двоетапним процесом. Компанії повинні були перемістити записи з систем, де вони зазвичай зберігаються, в озеро даних. Потім вони повинні були вдруге перемістити записи з озера даних до сховища даних для аналізу, що є складним завданням.

Lakehouse від Databricks дозволяє уникнути традиційного двоетапного робочого процесу аналітики. Це досягається завдяки поєднанню функцій озера даних і сховища даних в одній платформі. Компанії можуть зберігати, готувати та аналізувати свої записи в lakehouse, не переносячи їх до зовнішнього сховища даних.

В основі платформи Databricks лежить Apache Spark, аналітичний движок з відкритим вихідним кодом. Це програмне забезпечення популярне на підприємствах, оскільки воно може швидко обробляти великі обсяги даних. Spark був розроблений співзасновниками Databricks в Каліфорнійському університеті в Берклі ще до заснування компанії у 2013 році.

Слід додати, що за кілька місяців до цього оголошення про фінансування Databricks витратила 1,3 млрд дол. на придбання стартапу в галузі машинного навчання під назвою MosaicML.

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