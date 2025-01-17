За підсумками 2024 р. ринок смартфонів у Китаї очолила vivo

17 января 2025 г., 9:35

0

Tweet

Останнє дослідження Canalys показує, що у 2024 році на ринок смартфонів у Китаї відвантажено 285 мільйонів пристроїв, що свідчить про відновлення після двох років спаду з помірним річним зростанням на 4%.

Бренд vivo очолив ринок за підсумками року з часткою 17% і показником 49,3 мільйона одиниць.

Huawei посіла друге місце з 46 млн пристроїв, досягнувши вражаючого річного зростання на 37% і часткою 16%.

Apple, OPPO та HONOR посіли третє, четверте та п'яте місця відповідно з часткою ринку 15%, що свідчить про значну конкуренцію.

У четвертому кварталі 2024 року, завдяки піковому сезону високого рівня, державним субсидіям та промоціям наприкінці року, ринок смартфонів у Китаї зріс на 5% у річному обчисленні, а поставки сягнули 77,4 мільйона одиниць.

Apple відвантажила 13,1 млн пристроїв у традиційний піковий сезон, зберігши за собою перше місце. Однак через посилення конкуренції з боку локальних брендів її поставки впали на 25% у річному обчисленні. vivo і Huawei йшли слідом за нею, захопивши 17% ринку і посівши друге і третє місця відповідно.

Xiaomi посіла четверте місце в IV кв. 2024 року з 12,2 мільйонами відвантажених пристроїв, досягнувши найвищого річного приросту серед провідних вендорів на рівні 29%. OPPO посіла п'яте місце з 10,6 мільйонами відвантажених пристроїв, досягнувши річного зростання на 18% у четвертому кварталі.

«Китайський ринок смартфонів продемонстрував неабияку життєздатність у 2024 році, демонструючи стійке відновлення протягом усіх чотирьох кварталів, - зазначив Тобі Чжу (Toby Zhu), старший аналітик Canalys. - Стратегічні інвестиції та технологічні інновації вендорів призвели до відродження попиту на масовому ринку та процвітання у висококласному сегменті. На масовому ринку такі бренди, як HONOR, OPPO та vivo, заохочували споживачів оновлювати свої пристрої, пропонуючи доступні за ціною продукти з преміальним дизайном та надійною довговічністю. У сегменті високого класу інновації, такі як GenAI, розробка та реструктуризація систем - наприклад, HarmonyOS NEXT від Huawei та HyperOS від Xiaomi, - а також власні чіпи та прорив у складаному форм-факторі, незмінно приваблювали користувачів високого класу та спонукали їх оновлювати свої пристрої. Зростання ринку в 2024 році було структурно здоровим, досягнуте завдяки продуктам з доданою вартістю, технологічним інноваціям, ринковій освіті та відновленню попиту».

«Інтенсивна конкуренція призвела до того, що ландшафт постійно змінюється, а вендори активно прагнуть розширити інвестиції у свою вигідну сферу, - підкреслила Ембер Лю (Amber Liu), менеджер з досліджень Canalys. - vivo продемонструвала потужний імпульс, використовуючи можливості онлайн і офлайн каналів, зміцнюючи партнерські відносини з операторами і використовуючи маркетингові зусилля і продуктові стратегії для зміцнення своїх позицій в сегментах від початкового рівня до середнього і високого класу. Xiaomi виправила та стабілізувала каденцію відвантаження у 2024 році. Її лінійка телефонів зміцнила довіру користувачів і довіру до каналів збуту протягом наступних поколінь, тоді як ринковий успіх електромобілів і синергія екосистемних пропозицій, особливо побутової техніки, забезпечили підтримку лінійці смартфонів. У 2024 році Xiaomi досягла чотири квартали поспіль зростання частки ринку. Apple та її серія iPhone 16 зберегли першість у четвертому кварталі, але зіткнулися зі зростаючим конкурентним тиском з боку вітчизняних флагманських пристроїв. На додаток до стимулювання продажів за допомогою сезонних акцій, Apple підвищує свою конкурентоспроможність у високому класі та утримує користувачів, покращуючи досвід роздрібної торгівлі за допомогою управління каналами, пропонуючи програми trade-in та розширюючи охоплення безвідсоткових планів розстрочки».

«За прогнозами Canalys, до 2025 року поставки смартфонів у континентальному Китаї перевищать 290 мільйонів одиниць, - коментує дослідження Лукас Чжун (Lucas Zhong), аналітик Canalys. - Китай має унікально сприятливе ринкове середовище на світовому ринку, що підтримується очікуваним стійким відновленням попиту, стабільним макроекономічним середовищем, що покращується, та здоровою роботою каналів збуту. Крім того, загальнонаціональна політика субсидування, оголошена китайським урядом у січні, яка поширюється і на смартфони, заклала основу для зростання ринку в цьому році. Постачальники вже розпочали підготовку каналів збуту та постачання. Подальше покращення якості продуктів, як-от довший час автономної роботи, тонший і легший дизайн, інноваційні форм-фактори та вдосконалена операційна система зі штучним інтелектом, принесуть користь і приваблять споживачів у всіх цінових сегментах».

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS