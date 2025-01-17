Банки профінансували проєкти для посилення енергонезалежності на 10,5 млрд гривень

17 января 2025 г., 10:25

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Міненерго повідомило, що у період з червня по грудень 2024 року українські банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на суму 10,5 млрд грн, загальною потужністю понад 470 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області України.

За пів року загальний обсяг валового кредитного портфеля для бізнесу (з урахуванням погашення) досяг 6,6 млрд гривень.

Зокрема, у грудні подано 261 заявку від бізнесу на суму 4,3 млрд грн, схвалено 150 заявок на 2,5 млрд грн, кількість виданих кредитів зросла на 198 (порівняно з листопадом) із загальною сумою 2,2 млрд гривень.

Попит від бізнесу на державні фінансові інструменти для підвищення енергонезалежності щомісяця зростає. Загалом у червні - грудні 2024 року банки отримали 3495 заявок на фінансування у розмірі 72,8 млрд гривень.

У грудні банки видали 594 кредити на енергетичні потреби громадян на суму 110 млн грн. Із червня оформлено 5270 кредитів на 657 млн гривень.

Детальну інформацію про урядові програми фінансової підтримки для посилення енергонезалежності громадян та бізнесу можна дізнатися на порталі energy.zminye.in.ua.

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