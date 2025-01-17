Оборонна промисловість України зросла в шість разів протягом минулого року

17 января 2025 г., 8:25

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін доповідав 16 січня у Верховній Раді України про досягнення українського ОПК.

«Оборонна промисловість протягом минулого року зросла в шість разів. Збільшилася кількість виробів, зокрема було виготовлено близько 2,5 млн мінометних та артилерійських пострілів і стільки ж боєприпасів для БпЛА. Існуючі розробки були вдосконалені – стали більш технологічними та ефективними, також з’явилися нові вироби. Спроможності українських підприємств наразі становлять близько 30 млрд доларів на рік», – повідомив очільник Мінстратегпрому.

За словами Германа Сметаніна, наразі третина озброєння, яке використовують Сили оборони – українського виробництва. Цього року планується й надалі нарощувати виробництво: 3000 ракет, 30 000 далекобійних дронів.

Міністр наголосив, що нині активно ведеться робота над тим, щоб залучити більше коштів від закордонних партнерів, щоб спроможності стали реальною зброєю, яка потрапить на фронт.

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